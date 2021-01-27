“Türkiye’den 500 bin aşı bekliyoruz”

Başbakan Ersan Saner de, Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yaptığı eleştirilere cevap vermek istediğini ifade ederek, salgının dünya ülkelerinde ciddi bir artışla devam ettiğini, vaka ve ölüm sayılarının arttığını, salgının dünyayı “yaktığını” işaret etti.

Saner, özellikle ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkelerin yaşadığı sıkıntılara işaret ederek, ülkede de vakaları yakından takip ettiklerini, kış ayları gelince vaka sayılarının arttığını, dünyaya bakarak gereken önlemleri almaya çalıştıklarını, aldıkları bazı tedbir kararlarının vaka sayısını düşürdüğünü, amacın toplum sağlığının ekonomi ile paralel götürülmesi olduğunu anlattı.

Hükümet olarak aldıkları kararları muhalefetle de paylaştıklarını ifade eden Başbakan Saner, halkın salgından dolayı bir buhran içine girdiğini, kurallara uyulması konusunda çok ciddi problemler yaşandığını, bu yüzden denetim ve ceza ayağını ciddi şekilde uygulamaya koyduklarını kaydetti. Saner, tüm ilçelerde denetimlerin artırıldığını ve halkın, işletmelerin kurallara uyması için uyarıldığını anlattı.

Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Üst Kurul’a teşekkür ederek, ülkenin dünya ülkelerine göre daha iyi durumda olmasındaki başarının sağlık personeli ve halkın koyduğu katkı sayesinde sağlandığını söyledi.

“TÜRKİYE’DEN TOPLAMDA 500 BİN AŞI BEKLİYORUZ… NE ZAMAN GELECEĞİNİ SÖYLEYEMEM”

Aşı konusunda da hükümet olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade eden Saner, dünyada aşıya ulaşmada büyük sıkıntı yaşandığını, ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin kendilerine verdiği desteğin bu anlamda çok önemli olduğunu, bu çerçevede Türkiye’den toplamda 500 bin aşı beklediklerini kaydetti.

Aşının ülkeye ne zaman geleceğini söyleyemeyeceğini ancak yapılan çalışmalar çerçevesinde aşının zamanında ülkede olacağını ifade eden Saner, aşı çalışmaları yanında ülkeye 30 bin civarında öğrencinin de gelebilmesi için de çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Başbakan Saner, esnafa yönelik farklı kredi yöntemleri üzerinde çalıştıklarını, kredilerle ilgili çalışmalar yaptıklarını, sektörel katkılarla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü, ülkeye öğrencilerin gelmesi için beklentilerinin ve çalışmaların sürdüğünü ancak şimdilik bu konularda net kararlar almadan açıklama yapmak istemediğini söyledi.