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Türkiye’den gelen ekip doktorları bilgilendiriyor

Türkiye’den gelen Halk Sağlığı Ekibi, sabahın erken saatlerinde ülkedeki istişarelerine başladı.

11 Mart 2020 Çarşamba 11:14
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Türkiye’den gelen ekip doktorları bilgilendiriyor

Türkiye’den gelen Halk Sağlığı Ekibi, sabahın erken saatlerinde ülkedeki istişarelerine başladı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür, Türkiye’den gelen Halk Sağlığı Ekibi’nin doktorlara eğitim verdiğini belirtti. 

Çaygür, az önce aktardığı bilgide, Koronavirüs teşhisi konulan 65 yaşındaki Alman turistin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Dünden buyana ‘şüphe’ veya ‘tedbir’ amaçlı 3 kişiye daha test yapıldığını ifade eden Çaygür, sonuçların negatif çıktığını anlattı.

Çaygür, 65 yaşındaki Alman turistin dışında pozitif hasta bulunmadığını kaydetti.

Oktay ve Koca ile görüşme sonrası TC’den ekip gelecek denmişti

Başbakan Ersin Tatar, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kararlaştırılan tedbirleri açıklamış, bunların arasında Türkiye’den teknik bir ekip gönderileceğini de dile getirmişti.

Tatar, yaptığı açıklamada dün sabah TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de değerlendirmelerde bulunduklarını ve gün içinde teknik bir ekip gönderileceğini dile getirerek, ilerleyen sürede meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda alınan tedbirlerin de güncellenebileceğini söylemişti.

Neler yaşanmıştı?

Kıbrıs’ın kuzeyinde bir kadın turistte Corona Virüsü (Covid 19) tespit edilmiş, bir dizi önlem uygulamaya girmiş, okullar tatil edilerek, charter uçuşlar durdurulmuştu. 

Virüs nedeniyle testi pozitif çıkan Alman kadın turist dışında söz konusu hasta ile temas eden 8 şüpheli gözetim altına alınmıştı. Hastaların 3'ü Lefkoşa Devlet Hastanesi'ndeki karantina merkezine getirilirken, 5 hastanın Salamis Otel'de takip edildiği açıklanmıştı.

Almanya’dan gelen turist kafilesindeki 65 yaşındaki kadın turistin Korona Virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, kaldığı otelin yanı sıra, otel personelinin kaldığı lojmanlar ve bu turistin kafilesinde bulunan diğer turistlerin kaldığı oteller de karantinaya alınmıştı.

Karantinaya alınan 3 otelde tarama çalışmaları sürerken, olağan üstü toplanan Bakanlar Kurulu bir dizi karar aldığını açıklamıştı.

Bu kararlar çerçevesinde tüm okullar 16 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilirken, ülkeye yapılacak charter uçuşlar 1 Nisan’a kadar durdurulmuştu.

Okullar, Ercan Havaalanı ve kara geçiş noktaları dahil birçok yerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlatılmış, kamuoyunda ise büyük bir panik doğmuştu.

Çok sayıda kişi maske, dezenfektan vb. malzemelerin tedariki için eczane ve marketlere akın ettiği görülmüş, hemen her bölgede trafikte yoğunluk artmıştı…

Kaynak : Yenidüzen

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKoronavirüsCorona
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