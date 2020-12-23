TÜRKİYE’DEN KKTC’YE 800 MİLYON TL!

Başbakan Ersan Saner ve Fuat Oktay yaptığı ortak basın açıklamasında görüşmenin içeriğine dair bilgiler paylaşıldı. Oktay, KKTC'ye 800 Milyon TL aktarılacağını söyledi.