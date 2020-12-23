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TÜRKİYE’DEN KKTC’YE 800 MİLYON TL!

Başbakan Ersan Saner ve Fuat Oktay yaptığı ortak basın açıklamasında görüşmenin içeriğine dair bilgiler paylaşıldı. Oktay, KKTC'ye 800 Milyon TL aktarılacağını söyledi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 17:26
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TÜRKİYE’DEN KKTC’YE 800 MİLYON TL!

BAHAR SANCAR / GÜNDEM KIBRIS

Başbakan Ersan Saner ve Fuat Oktay yaptığı ortak basın açıklamasında görüşmenin içeriğine dair bilgiler paylaşıldı.

Oktay, KKTC'ye 800 Milyon TL aktarılacağını söyledi.

Son Güncelleme: 23.12.2020 18:30
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