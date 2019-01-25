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Tusün ve Afdin tutuklu yargılanacak

25 Ocak 2019 Cuma 17:17
Tusün ve Afdin tutuklu yargılanacak

(Kamalı Haber) - Kardeşini tehdit ettiği gerekçesiyle Alayköy’de bulunan Hanedan Gece Kulübü’nün lojmanını basarak gece kulübü çalışanlarından Yılmaz Taşkın’ı ciddi şekilde dövüp, öldürmekle tehdit ettikleri suçlamasıyla tutuklanan Muhammet Tusün ve arkadaşı Afdin Türkmen aleyhinde yürütülen polis soruşturması tamamlandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Alayköy Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Abdullah Gül olayla ilgili olarak şahadet verdi. Gül, zanlıların “Ağır Bir Cürüm İşlemek Kastıyla İkametgaha Girmek”, “Sirkat”, “Şiddet Kullanma Tehdidi”, “Ciddi Darp”, “Mülke Tecavüz” ve “Tecavüzi Alet Taşımak” suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis memuru Abdullah Gül, 22 Ocak tarihinde saat 04.20 raddelerinde, zanlı Muhammet Tusün’ün, Alayköy’de bulunan Hanedan Gece Kulübü’nde sakin Yılmaz Taşkın’a ait ikametgahın ana kapısı üzerinde bulunan anahtarı, daha önceden kardeşi Erdal Tusün’ü kendisine para yardımı yapıp dükkanı başkasına satmak istediği için tehdit ettiği gerekçesiyle sirkat ettiğini anımsattı. Gül, zanlı Muhammet Tusün’ün konu suçu zanlı Afdin Türkmen ile birlikte işlediğini belirterek, söz konusu ikametgahın anahtarının sirkat edilmesinden sonra, zanlıların bir cürüm işlemek kastıyla izinsiz olarak mülke tecavüz ettiğini dile getirdi. Zanlıların söz konusu ikametgaha girdikten sonra, önce Yılmaz Taşkın’ın boğazını sıkarak ciddi şekilde darp ettiğini belirten Gül, zanlıların daha sonra müştekiye “Sakın bağırma, sesini çıkarırsan seni öldürürüm” şeklinde şiddet tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Alayköy Polis Karakolu ile Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin olay mahalline giderek kamera görüntülerini incelediğini belirten Gül, incelenen kamera görüntülerinde birinin başında siyah kasket bulunan iki kar maskeli kişinin motosikletle yemek siparişi alıp getirmiş gibi olay yerine gittiğinin tespit edildiğini söyledi. Yapılan araştırma sonucunda söz konusu kişilerin zanlı Muhammet Tusün ile zanlı Afdin Türkmen’in olduğunun belirlendiğini anımsatan Gül, daha sonra zanlıların mahkemeden alınan derdest emri gereğince tutuklandığını kaydetti.

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Abdullah Gül, zanlıların iki günlük tutukluluk süresi içerisinde, olay yerinde bulunan kamera görüntülerinin incelendiğini belirterek, ayrıca zanlıların kullandığı motosikletin de bulunup emare olarak alındığını dile getirdi. Zanlıların meseleyle ilgili gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçları kabul ettiklerini belirten Gül, tahkikatın zanlıların müdahale edebileceği kısmının tamamlandığını mahkemeye aktardı. Zanlı Muhammet Tusün’ün daha önceden benzer suçlarının olduğunu ve her iki zanlının ülkemizde ziyaretçi maksadıyla bulunduğunu kaydeden Gül, bu nedenle zanlıların yargılanmaktan kaçma olasılıklarının olduğunu belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan ise, zanlıların yargılanmaktan kaçma olasılıklarına dikkat çekerek, iki ay süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz TaşkınTutukluHaberKKTC
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