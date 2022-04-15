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Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı

Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalanan F.D aleyhindeki dava kararı açıklandı.

15 Nisan 2022 Cuma 15:01
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Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı

(Kamalı Haber)

Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalanan F.D aleyhindeki dava kararı açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Yargıç Şerife Kâtip açıkladı.

Şerife Kâtip, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi.

Kâtip, sanığın bulundurduğu uyuşturucu miktarının külliyatlı oluşunu, hücrede bekleyen tutuklulara 12 gram ağırlığında sentetic cannabionid vermeye teşebbüs etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Şerife Kâtip, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 2 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Son Güncelleme: 15.04.2022 15:15
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