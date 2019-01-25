Tutukluluk süreleri uzatıldı...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da tasarruflarında 10 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yakalanan zanlı Abdulmunem Qanan ve Faraı Macharaga ile konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi zanlılara satan zanlı Ukaku Eleanay hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Qanan, Macharaga ve Eleanay’ın tutukluluk süreleri 5’er gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor...

Meselenin tahkikat memuru, 21 Ocak 2019 tarihinde alınan bir bilgide Mağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan kaldırım üzerinde oturan kişilerin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün söz konusu bölgeye gidilerek kaldırım üzerinde otururken tespit edilen zanlı Abdulmunem Qanan ve Faraı Macharaga’nın yanına gidildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Qanan’ın elinde tuttuğu tütün paketini dere yatağına attığı sırada tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, dere yatağına atılan tütün paketi içerisinde yapılan kontrolde 10 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini belirterek zanlıların tutuklandığını söyledi. Zanlı Qanan ve Macharaga’nın mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde birer gönüllü ifade verdiklerini söyleyen tahkikat memuru, yapılan sorgulamalarında konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi zanlı Ukaku Eleanay’dan 600 TL karşılığında 10 gr olarak aldıklarının tespit edildiğini ve zanlı Eleanay’ın da tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlıların 5’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

5’er gün daha...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Abdulmunem Qanan, Faraı Macharaga ve Ukaku Eleanay’ın tahkikat maksatları bakımından 5’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.