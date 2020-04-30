Tutuksuz yargılanacak!

Gönyeli’de eşi ile cinsel ilişkiye girmek istemediği için tartışan ve bıçakla tehdit eden zanlı Ş.D. dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Polis, zanlının 16 Nisan 2020 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Gönyeli’de ikametgâhın yatak odası kısmı içerisinde eşi R.S’nin kendisi ile ilişkiye girmediği gerekçesi ile adı edilenin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis zanlının darp olayının akabinde mutfak içerisinden aldığı bıçakla "polisi ararsan bu bıçakla boğazının damarını keserim" demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını belirterek müştekinin güvenli bir yere yerleştirildiğini ve zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç , zanlının ileride görüşülecek olan davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasın emir verdi.