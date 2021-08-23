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Tüzük değişikliği yapacaksaydınız aklınız neredeydi?

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Faiz Sucuoğlu, Bahar Sancar’la A’dan Z’ye programına katılarak gündemi değerlendirdi.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:46
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Tüzük değişikliği yapacaksaydınız aklınız neredeydi?

ÖZLE HABER

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Faiz Sucuoğlu, Bahar Sancar’la A’dan Z’ye programına katılarak gündemi değerlendirdi.

Sucuoğlu, yapılması planlanan UBP tüzük kurultayına tepki gösterdi.

Sucuoğlu ,UBP’nin tüzük değişikliği nereden çıktı bilmiyoruz. Kimse bilmiyor neden şimdi yapılıyor neden yeni seçilecek başkan yapmasın bunu diyerek tepki gösterdi.

Sucuoğlu pandemi ise sorun neden düğünlerin iptali ile başlanmıyor dedi.

Faiz Sucuoğlu, tüzük değişikliğini manidar buluyorum diyerek, kurultay tarihi zaten alındı bu tür tüzük değişikliği yapılacaksa önce tartışılması gerekiyordu parti meclisine gelir ve orada oynalınır. 60 gün sonra kurultay var bu tüzük değişikliğinin bu zamanda yapılmasını uygun görmüyorum. Tüzük değişecekse aklınız neredeydi diye sordu.

Sucuoğlu kurultay yapılmalıydı ve yeni ekip ile yeni seçilecek Genel Başkan tüzük değişikliğine ihtiyaç duyuluyorsa idi o zaman yapılırdı dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiFaiz Sucuoğlu
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