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UBP 44. Kuruluş yıl dönümünü kutlayacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 44. kuruluş yıldönümünü resepsiyonla kutlayacak.  

08 Ekim 2019 Salı 16:58
UBP 44. Kuruluş yıl dönümünü kutlayacak

Lefkoşa’daki Elysium Park’ta yer alacak resepsiyon, 15 Ekim Salı akşamı saat 19.00’da başlayacak.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, tüm halkı ve UBP tabanını resepsiyona katılarak verdikleri mücadeleye yönelik destekleri ile partinin içinde bulunduğu birlik beraberliği bir kez daha ortaya koymaya davet etti.

Saner yazılı açıklamasında, “Unutulmasın ki, güçlü bir UBP, güçlü bir KKTC,  Kıbrıs konusunda haklarımızın korunması ve ileri götürülmesi, refah seviyesi artan Kıbrıs Türk Halkı demektir” dedi.

Saner,  “Kökleri Kıbrıs Türk Halkı’nın Kıbrıs adası Yunan olmasın diye verdiği yaklaşık 140 yıllık mücadeleye dayanan, resmi kuruluşu ise 11 Ekim 1975’te gerçekleştirilen Ulusal Birlik Partisi dün olduğu gibi bugün de tarihi sorumluluklarının bilincindedir. Partimiz 44 yıldır Kıbrıs Türk Halkı’nın hak ve menfaatlerinin korunması, halkımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik kalkınmanın başarılması için çalışıyor ve buna kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Atatürkçülük, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi yurdunda başı dik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamasının kendileri için vazgeçilmez değerler olduğunu kaydeden Saner, UBP’nin ülkenin geçmekte olduğu kritik süreçte kendi idealleri doğrultusunda çalışırken en büyük gücünü halktan ve tabanından aldığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
UBPHaberKKTC
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