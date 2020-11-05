UBP'de kritik toplantı sona erdi

ÖZEL HABER / Bahar Sancar

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis Grubu, Cumartesi günü yapılacak ve Parti Genel Başkanı’nın belirleneceği Kurultayla ilgili toplantı yaptı ve toplantı az önce sona erdi.

Alınan kararların açıklanması bekleniyor.

KURULTAYIN 2021'E ERTELENDİĞİ BASINA SIZDI

Öte yandan UBP 7 Kasım Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurulun ikinci turu Ekim 2021’e ertelendi.

İki adayın da bu konuda mutabakata vardığı ve Ersan Saner’in 10 aylık süreçte Genel Başkan ve Başbakanlık görevini üstleneceği öğrenildi.

TOPLANTIYI TERK EDEN SUCUOĞLU TEKRAR GERİ DÖNDÜ

UBP Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, 12.30 sıralarında terk ettiği UBP Genel Merkezindeki toplantıya tekrar geri döndü.