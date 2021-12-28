Künye
Kıbrıs 16
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
İnsan kaçakçılığı!
İnsan kaçakçılığı!
banner107

UBP Girne Milletvekili adayı Hasan Küçük “İnananlar mutlaka kazanır” dedi

UBP Girne Milletvekili adayı Hasan Küçük, Hakikat Web TV’de soruları yanıtladı.

28 Aralık 2021 Salı 18:30
22 Okunma
UBP Girne Milletvekili adayı Hasan Küçük “İnananlar mutlaka kazanır” dedi
banner108

UBP Girne Milletvekili adayı Hasan Küçük, toplumsal hizmet adına siyasette olduğunu belirterek, “İnananlar mutlaka kazanır” dedi.

UBP Girne Milletvekili adayı Hasan Küçük, Hakikat Web TV’de soruları yanıtladı.

Yeni siyaset anlayışında vatandaşları, çocuklarını ve torunlarını daha iyi koşullarda ülkeye bağlı tutabilmenin temelinde, kendi ilgi ve yeteneklerine göre çalışabilmenin yattığını dile getiren Küçük, aidiyet ve maneviyat değerleri yüksek bireyler yetiştirmek hedefinde olduğunu belirtti.

“Sevdamız önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletimiz, sevdamız UBP” diyen Hasan Küçük, çıktığı yolda, her geçen gün aldığı destekle toplumsal hizmet adına aktif siyasette olduğunu kaydetti.

“İnanıyoruz ve inananların mutlak başardığı bir dönemdeyiz” diyen UBP Girne Milletvekili adayı Küçük, “Adaylığımız herkese hayırlı olsun. İnanın Hasan Küçük kazanırsa toplumun kazanacağı yeni bir dönemden geçiyoruz bu anlayışla da sizlere gönülden çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güven temelinde siyasetin oluşmasını savunan Küçük, “7 gün, 7’den 77’ye herkese dokunuyoruz” şeklinde konuştu.

“SAMİMİ, CESARETLİ VE KARARLI OLURSANIZ HER ŞEYİ BAŞARIRSINIZ”

Eşi Hülya Gürcan Küçük, çocukları, ailesi ve dostlarına teşekkür eden Hasan Küçük, şunları belirtti:

“Samimi, cesaretli ve kararlı olursanız her şeyi başarırsınız. İnanın ben bu temelde yola çıktım. Güven temelinde bu siyaseti oluştururken Meclis’te çok daha güzel çalışma ortamı olacaktır.”

İstikrarlı bir çalışma için UBP’nin tek başına iktidara ihtiyacı olduğunu ifade eden Hasan Küçük, kurumsal yapıda sürekliliği savunduğunu kaydetti.

Devlete de bu yapıyı getireceklerine inanç belirten UBP Girne Milletvekili adayı Küçük, “İnananlar mutlaka kazanır” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yerel yönetimlerin, turizmin içinde yer alması gerektiğini düşünüyorum"
"Yerel yönetimlerin, turizmin içinde yer alması gerektiğini düşünüyorum"
İzin Kurulu Sekreterliği, bir sonraki duyuruya kadar kapalı
İzin Kurulu Sekreterliği, bir sonraki duyuruya kadar kapalı
İncirli, hükümete isyan etti: Hükümetin dikkat eksikliği çocukların hayatına mal oluyor
İncirli, hükümete isyan etti: Hükümetin dikkat eksikliği çocukların hayatına mal oluyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim