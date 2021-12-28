UBP Girne Milletvekili adayı Hasan Küçük “İnananlar mutlaka kazanır” dedi

UBP Girne Milletvekili adayı Hasan Küçük, toplumsal hizmet adına siyasette olduğunu belirterek, “İnananlar mutlaka kazanır” dedi.

UBP Girne Milletvekili adayı Hasan Küçük, Hakikat Web TV’de soruları yanıtladı.

Yeni siyaset anlayışında vatandaşları, çocuklarını ve torunlarını daha iyi koşullarda ülkeye bağlı tutabilmenin temelinde, kendi ilgi ve yeteneklerine göre çalışabilmenin yattığını dile getiren Küçük, aidiyet ve maneviyat değerleri yüksek bireyler yetiştirmek hedefinde olduğunu belirtti.

“Sevdamız önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletimiz, sevdamız UBP” diyen Hasan Küçük, çıktığı yolda, her geçen gün aldığı destekle toplumsal hizmet adına aktif siyasette olduğunu kaydetti.

“İnanıyoruz ve inananların mutlak başardığı bir dönemdeyiz” diyen UBP Girne Milletvekili adayı Küçük, “Adaylığımız herkese hayırlı olsun. İnanın Hasan Küçük kazanırsa toplumun kazanacağı yeni bir dönemden geçiyoruz bu anlayışla da sizlere gönülden çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güven temelinde siyasetin oluşmasını savunan Küçük, “7 gün, 7’den 77’ye herkese dokunuyoruz” şeklinde konuştu.

“SAMİMİ, CESARETLİ VE KARARLI OLURSANIZ HER ŞEYİ BAŞARIRSINIZ”

Eşi Hülya Gürcan Küçük, çocukları, ailesi ve dostlarına teşekkür eden Hasan Küçük, şunları belirtti:

“Samimi, cesaretli ve kararlı olursanız her şeyi başarırsınız. İnanın ben bu temelde yola çıktım. Güven temelinde bu siyaseti oluştururken Meclis’te çok daha güzel çalışma ortamı olacaktır.”

İstikrarlı bir çalışma için UBP’nin tek başına iktidara ihtiyacı olduğunu ifade eden Hasan Küçük, kurumsal yapıda sürekliliği savunduğunu kaydetti.

Devlete de bu yapıyı getireceklerine inanç belirten UBP Girne Milletvekili adayı Küçük, “İnananlar mutlaka kazanır” dedi.