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UBP, Güney Meserya köylerini ziyaret etti

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Ulusal Birlik Partisi’nin 50 Milletvekili adayı seçim çalışmaları çerçevesinde Gazimağusa ziyaretleri sonrasında, Güney Mesarya köylerini ziyaret etti.

26 Aralık 2017 Salı 18:45
UBP, Güney Meserya köylerini ziyaret etti
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Ulusal Birlik Partisi’nin 50 Milletvekili adayı seçim çalışmaları çerçevesinde Gazimağusa ziyaretleri sonrasında, Güney Mesarya köylerini ziyaret etti.

Yeniboğaziçi köyünü ziyaret eden UBP heyeti orada vatandaşlarla sohbet etti. Yeniboğaziçi’nde nazar değmesin diye zeytin yaprağı ile tütsülenen Başbakan Özgürgün, ikram edilen tatlılardan yedi.

Yeniboğaziçi’nden sonra Mormenekşe’de coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, UBP Mormenekşe Örgüt Binasında kısa bir de konuşma yaptı. 

UBP’nin her gittiği yerde bu denli coşku ve sevgiyle karşılanmasını çiftçinin , üreticinin mutlu olduğunun işareti olduğunu ifade eden Özgürgün, bun da Ulusal Birlik Partisi’nin bir buçuk yıllık hükümet dönemindeki hizmetlerin yansıması olduğunu ifade etti.

MORMENEKŞELİ SONAY TEYZE’DEN EVLATLARINA SİYASİ NASİHAT

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün Mormenekşe köyünde yaşayan 78 yaşındaki Sonay Bayıkoğlu’nu ziyaret etti. Çocuklarına ve torunlarına yaptığı nasihati Başbakana anlatan Sonay Teyze, ‘Ulusal Birlik Partisi’nden başka bir partiye oy verirseniz sütümü size hela etmem’ dediğini söyledi.

Mormenekşe’den sonra kalabalık bir konvoy ile hareket eden UBP adayları Paşaköy, Akdoğan, Vadili köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı.

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