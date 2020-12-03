UBP'li Özdemir Berova: "Ateşten gömleği giymeye hazırız"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, ADA TV’de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

"SÖYLEMLERLE ÜLKE YÖNETİLMEZ"

Hükümeti kurma görevini alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın 15 günü doldurmasına 2 gün kaldığını anımsatan Berova, “Erhürman, süreci UBP gibi uzatmayacağını söylüyordu. Bugün görevi almasının üzerinden 13 gün geçti. Demek ki neymiş, bu işler ağızdan çıktığı kadar kolay olmuyormuş. Söylemlerle ülke yönetilemez” dedi.

UBP’nin içinde olmadığı bir hükümetin ülkenin sorunlarını çözemeyeceğini ifade eden Berova, 4’lü hükümet modelinin de geçmiş dönemde denendiğini ve nasıl sonuçlandığının bilindiğini anımsattı.

"TEMASLARDA BULUNMADIK"

UBP-HP’nin temaslarda bulunup bulunmadığının sorulması üzerine ise Berova, “Erhürman görevi aldığından beri hiçbir partiyle görüşmedik” yanıtını verdi.

UBP’nin parlamentoda en çok milletvekiline sahip parti olduğunu hatırlatan Berova, “İrade unsurunu ağzından düşürmeyenler, UBP’nin domine etmediği bir hükümeti demokrasi ve iradenin neresine oturtacaklar bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

"ATEŞTEN GÖMLEĞİ GİYMEYE HAZIRIZ"

UBP’nin bilgi ve deneyimiyle göreve hazır olduğunu kaydeden Berova, “Her türlü ateşten gömleği giymekten çekinmeyiz” diye vurguladı. Berova, elin taşına altına koyacak bir partner istediklerini belirtti.

Hükümeti kurma görevinin yeniden UBP’ye gelmesi durumunu değerlendiren Berova, “Bunları konuşmak için henüz erken. Tufan Erhürman'ın sürdürdüğü bir süreç var. Önce o süreç bir tamamlansın. Ancak mecliste aritmetik çok da fazla değildir. UBP-HP, UBP-CTP, UBP-YDP-DP koalisyonu ya da UBP’nin tek başına azınlık hükümeti kurması iki partinin dışarıdan destek vermesi. Birinci tur yaptığımız görüşmelerden bilgi birikimimiz var” diyerek, ikinci turun olması durumununda hükümeti çok kısa bir süre içinde kurmayı arzuladıklarını ifade etti.

"HP İLE RESMİ PAZARLIK YAPILMADI"

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in hükümeti kurma görevi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde HP ile bakanlık krizi yaşandığına dair iddialar hakkında konuşan Berova, “HP ile heyetsel olarak tek bir görüşme yaptık. O görüşmelerde nasıl hükümet modeli arzu ettiğimizi sordular. Biz de hayati yasaları, bütçeyi, seçim ve halkoylaması yasası hakkında çalışma yapılmasını ve icraat hükümeti kurmak istediğimizi ifade ettik. Onlar da bir icraat hükümetine girmek istemediklerini ifade ettiler. Tek bir heyetler arası görüşme yapıldığı için bakanlık, meclis başkanlığı ve diğer unsurların hiçbiri resmi olarak görüşülmedi. Resmi pazarlık yapılmadı” dedi.

Kıbrıs Postası - BURCU ECE YILMAZ