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UBP Meclis Grubu toplandı

UBP Meclis Grubu kurultayla ilgili toplantı yapıyor...

05 Kasım 2020 Perşembe 13:15
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UBP Meclis Grubu toplandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis Grubu, Cumartesi günü yapılacak ve Parti Genel Başkanı’nın belirleneceği Kurultayla ilgili toplantı yapıyor.

UBP’nin Sarayönündeki Genel Merkezi’nde yer alan toplantı saat 10.00 sıralarında başladı.

KURULTAYIN 2021'E ERTELENDİĞİ BASINA SIZDI

Öte yandan UBP 7 Kasım Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurulun ikinci turu Ekim 2021’e ertelendi.

İki adayın da bu konuda mutabakata vardığı ve Ersan Saner’in 10 aylık süreçte Genel Başkan ve Başbakanlık görevini üstleneceği öğrenildi.

Şu anda gerçekleşen toplantı sonrasında konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor...

Son Güncelleme: 05.11.2020 14:58
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