UBP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yürütme Kurulu, hükümet kurma konusunda UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a görev ve yetki verdi.

“Yeni hükümetin kurulması” gündemiyle saat 16.00’da toplanan UBP MYK toplantısı yaklaşık 20 dakika sürdü.

Toplantıda konuşan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 41. hükümeti kurması için Cumhurbaşkanı’nın kendisine görev verdiğini belirtti. Tatar, saat 17.00’deki toplantıda UBP Parti Meclisi’nden görev ve yetki talep edeceğini kaydetti.

Tatar, zor bir dönemden geçildiğini farkında olduklarını ancak UBP olarak hükümeti kurmak için iş başında olduklarını söyledi.

TATAR: “NİYETİMİZ HAFTA SONUNA KADAR GÖRÜŞMELERİ BİTİRMEKTİR”

Ersin Tatar şunları kaydetti:

“UBP, en çok milletvekili olan parti olmasından dolayı hükümetin içinde olmalı. Niyetimiz hafta sonuna kadar görüşmeleri bitirmektir. Anayasa’ya göre 15 gün süre var, fakat hükümet kurma işini erken bitirme kararlılığındayız. UBP olarak yetki aldıktan sonra hemen görüşmelere başlayacağız.”

Ersin Tatar yarın 10.00’da CTP, 12.00’de HP, 14.00’de DP, 15.00’de TDP ve 16.00’da ise YDP ile görüşeceklerini kaydetti.