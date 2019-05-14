UBP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yürütme Kurulu, hükümet kurma konusunda UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a görev ve yetki verdi.
“Yeni hükümetin kurulması” gündemiyle saat 16.00’da toplanan UBP MYK toplantısı yaklaşık 20 dakika sürdü.
Toplantıda konuşan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 41. hükümeti kurması için Cumhurbaşkanı’nın kendisine görev verdiğini belirtti. Tatar, saat 17.00’deki toplantıda UBP Parti Meclisi’nden görev ve yetki talep edeceğini kaydetti.
TATAR: “NİYETİMİZ HAFTA SONUNA KADAR GÖRÜŞMELERİ BİTİRMEKTİR”
Ersin Tatar şunları kaydetti:
“UBP, en çok milletvekili olan parti olmasından dolayı hükümetin içinde olmalı. Niyetimiz hafta sonuna kadar görüşmeleri bitirmektir. Anayasa’ya göre 15 gün süre var, fakat hükümet kurma işini erken bitirme kararlılığındayız. UBP olarak yetki aldıktan sonra hemen görüşmelere başlayacağız.”
Ersin Tatar yarın 10.00’da CTP, 12.00’de HP, 14.00’de DP, 15.00’de TDP ve 16.00’da ise YDP ile görüşeceklerini kaydetti.
Nüfusu bilinmeyen , işgal altında hükümetcilik oyunları .
işgalsa ney için burada yaşanBeğen (3) Beğenmedim! (1)
Bu ülke hiç bir zaman temiz siyaseti görmedi-Sadece Tufan başkan temiz duruyor benim gözümde onunda gücü yetmedi.1974-2000 arası TCden gelen güzel paraları doğru kullanmadık TCde bizi doğru kullandırmadı.Ganimet düzenini doğru kullanamadık o senim dünürün bu senin komşum ganimeti dağıttık üstüne su içtik.Ada ülkesiyiz turizimide iyi kullanamıyoruz casino veya otelcilik farketmez turizimin içinde olan işler ama biz sahillerimizi temiz havamızı tanınmamışlığın getirdiği baskıyla iyi şekilde paraya ceviremdik.Dış göçler-kaçak insan göcü-kara para ile 2000li yıllardan sonra daha çok tanışır olduk.Düzensizlik nasıl sona erecek maaşa dayalı sistem nasıl dengelenecek hiç bir fikir görüş veya ışık bana göre yokdur.Geçmişler olsun KKTC!!
Bu ülkenin maliyesinin berbat oluşu popülist davranan siyasetçilerin hataları yüzünden olmuştur avrupa birliği güneye turizm kktc üniversite memleketini karar verildiğinde bizim kktc vatandaşlarının işsiz kalacağını bilmesi gerekirdi öğrenci çalışma izinleri part time çalıimaya kota konulması acilen elzemdir yurtdışından gelen parasız öğrencinin ülkede çalışma hayatına damga vurmuştur kayıtdışılık hakim olmuştur kktc vatandaşlarıda işsizlikle karşı karşıyadır temizlik hastahane pazarlama kısacası heralanda part time çalışma ekonomiyi kayıtdışına itmiştir diyeceğim o ki bu ülkeyi bir partinin iradesinde değildir tayinler terfiler hızla devam ediyor bütçe imkanlarını aşılmış harcamalar artmış konsolosluk ve elçilikler tanınmamış devlet olarak dışişleri bakanlığı olarak harcamalarımız çok fazladır bu ülkeyi acilen harcamaların kontrol altına alınması gerekir yeterli bilgi düzeyinde bürokrat olmayışı ve butçeden anlamayan malıyemizle ne yapabiliriz 2003 yılında yasalarımız darmadağın yapıldı o zamanki yasalara geri dönülüp devletin yeniden yapılanması gerekiyor ctp ve dp nin popülist politikaları ortalığı berbat etti bütçe imkanları berbat ise terfiler tayinler hızla devam ederse bütçe olanakları aşılırsa kamu maliyesi çöker burda maliye bakanlığı bürokratları ve maliye bakanlığı NÖTERLİK YAPMASINDAN KAYNAKLANIR
Tatar reis HP ile kurarsınız havası var ortalıkda.HP bu gidişle 03 milletvekiline doğru yol alacak gibi ilk seçimde.HP ile kurmaz erken seçime gidilirse HP yine bozguna uğraycak gibi.HPnin durumu çok sancılı yahuu