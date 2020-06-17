UBP MYK bugün toplanıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) MYK’sının saat 14.00’te toplanacağı haberi verildi.

Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki binada toplanacağı öğrenilen UBP MYK’nın, “son siyasi gelişmeler ve Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini görüşeceği” belirtildi.

HP DE 2 GÜN ÖNCE TOPLANMIŞTI

Anımsanacağı üzere 15 Haziran Pazartesi akşamı da koalisyonun bir diğer ortağı Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi toplanmıştı.

Toplantıya, partinin eski başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da üye sıfatıyla katılmıştı.