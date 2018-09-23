UBP'nin ilçe başkanları belli oldu

UBP'nin büyük kurultayı öncesinde gerçekleştirdiği ilçe kongrelerinde İlçe Başkanları belli oldu
UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran oldu
Ulusal Birlik Partisi'nin Gazimağusa İlçe Başkanlığı seçimini Olsan Oran kazandı. İsmail Özyurt ile yarışan Olsan Oran 335 oya karşın 638 oyla UBP'nin yeni Gazimağusa İlçe Başkanı seçildi.
UBP Girne ilçe Başkanı Özbekoğlu oldu
UBP Girne ilçe Kongresi bugün Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda yapıldı
Kongrede İlçe Başkanlığına, tek aday olarak Serdar Özbekoğlu başvurdu.
Divan, Serdar Özbekoğlu'nu İlçe Başkanı olarak ilan edildi
UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz oldu
UBP'nin büyük kurultayı öncesinde gerçekleştirdiği Güzelyurt İşçe Kongresi yapıldı. Başkanlığa Menteş Gündüz getirildi.
UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu
UBP'nin büyük kurultayı öncesinde gerçekleştirdiği Lefkoşa İlçe kongresinde ilçe yönetimi belirlendi. Başkanlık için tek aday olan Sadık Gardiyanoğlu yeniden başkanlığa getirildi.