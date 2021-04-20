UBP seçimden kaçmaz ama bu yıl seçim olmaz

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP’nin erken seçimden kaçtığına yönelik iddiaları yanıtladı

BRT’de katıldığı canlı yayında konuşan Hasipoğlu, şunları ifade etti:

“Geçmişte de adhoc (geçici özel) komiteler kuruldu. Danışma kurulu yarın seçim tarihi ve seçim yasasının belirlenmesi için özel komite çağrısı yapacak. 9 üyeli geçici özel bir komite öngörülüyor. Hukuk siyasi işler ve dış ilişkiler komitesine gelir normalde seçim yasasına ilişkin öneriler. İktidar ve muhalefet bu dönemde ise komite eşit üye ile kuruldu. Daha geniş kapsamlı bir geçici komite önerimiz var. Hem seçim tarihi belirlensin, hem de seçim yasasında tadilat yapılsın. Ara seçimi zaten kimse düşünmüyor, bu konuda uyuşma vardır. Yaklaşık 10 milyon TL’lik bir maliyet. Bu sene içerisinde ne bir ara seçim ne de bir erken seçim uygun görmüyoruz. Hem pandemi koşulları, hem de ekonomik darboğazdan dolayı temennimiz uzlaşıyla gelecek yıl içinde erken genel seçimin yapılmasıdır.”

“Cumhurbaşkanlığı seçimi ertelenmişti”

Muhalefetin ısrarını eleştiren Hasipoğlu Cumhurbaşkanlığı’nın seçiminin ertelenmesi konusunda anımsatma yaptı:

“Pandemi şartlarından dolayı bu ülkede cumhurbaşkanlığı seçimi bile ertelendi. Muhalefet de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tüm görevlerinin devamını talep etmişti. Biz o dönem uzlaşmış ve yakınlık göstermiştik. Ben o zaman yine Hukuk ve Siyasi işler komitesindeydim. O zaman anayasayı ihlal söz konusu olmuyordu da şimdi adhoc komite mi yasayı ihlal edecek.”

“Yargıyla bizi tehdit ediyorlar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman’ın konuyu yargıya taşıyacaklarına ilişkin söylemini yorumlayan Hasipoğlu şöyle konuştu:

“Yargıyla bizi tehdit ediyorlar. Pandemi koşulları değişmiş değildir. Bu koşullarda acil bir seçim tavrını anlamak mümkün değil. UBP hiçbir zaman seçimden kaçmaz, hemen seçim için örgütlenir. Seçimden kaçan bir tavrımız ve düşüncemiz yoktur ama ülke gerçeklerini de dikkate almamız gerekir diye düşünüyorum. İktidar olanın meclis komitelerinde de çoğunluk olması gerekir ama hükümet kurulurken biz iyi niyetle eşit üyeyi kabul ettik. UBP’nin iyi niyetli, tavrı yanlış anlaşılıyor. Konunun yargıya taşınmasını öngörüyorlar ama iktidara saygı gösterilmesi gerekir”