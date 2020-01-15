Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!

UBP, YDP'yi ziyaret etti

UBP’den bir heyet Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.

15 Ocak 2020 Çarşamba 16:58
UBP, YDP'yi ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayının açıklanması öncesinde sivil toplum örgütü ve siyasi partilere ziyaret başlattı. Bu çerçevede UBP’den bir heyet Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki UBP heyeti ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı başkanlığındaki YDP heyeti saat 14.00’te gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili istişarelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Başbakan Tatar, UBP’nin 18 Ocak Cumartesi günü saat 14.30’da Sarayönü’ndeki binalarında parti meclisinin toplanmasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirleyeceğini hatırlattı ve bunun öncesinde uygun gördükleri partilere ziyarette bulunup onlarla istişare edeceklerini kaydetti.

Geçen Cumartesi günü Arıklı ile ekibinin kendilerini ziyaret ettiğini anımsatan Tatar, bugünkü ziyaretlerinin iade-i ziyaret niteliğinde olduğunu da ifade etti.

Demokratik meseleler değerlendirilirken bu tür görüşmelerin önemli olduğunu belirten Tatar, “Hem tarihi sorumluluğumuzun yerine getirilmesinde, hem birlikteliğimizin korunmasında hem KKTC’de var olan siyasetin gelişmesinde bizlerin tabanımıza, seçmenimize, vatandaşımıza sorumluluk görevi vardır, dolayısıyla bu görevi yerine getirirken YDP’yi bu anlamlı günde ziyaret ediyoruz “ dedi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da UBP’nin YDP’yi ziyaretinden son derece memnun olduklarını kaydetti.

Arıklı, KKTC’ye inanan siyasi partilerin Cumhurbaşkanlığı gibi önemli seçimlerde bir araya gelmelerini, mümkünse çatı aday etrafında buluşabilmelerini, bu mümkün olmadığı takdirde başka konularda iş birliği yapmalarını desteklediklerini kaydetti.

Bu amaçla geçtiğimiz günlerde UBP’yi ziyaret ederek bir takım istişarelerde bulunduklarını kaydeden Arıklı, UBP’nin Cumartesi günü, kendilerinin de 21 Ocak Salı günü parti meclisini toplayarak adaylarını açıklayacaklarını kaydetti.

Arıklı bugünkü görüşmede, UBP’yle seçim stratejisi ve ikinci turla ilgili bazı detayları konuşacaklarını ifade etti.

Son Güncelleme: 15.01.2020 17:00
Anahtar Kelimeler:
YDPUBP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da eylem: "Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok"
Lefkoşa'da eylem: "Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok"
Sağanak yağmur bekleniyor!
Sağanak yağmur bekleniyor!
Bıçaklı: “20 bin TL maaş alanlar geçinemiyor, 2 bin 800 alan ne yapsın?”
Bıçaklı: “20 bin TL maaş alanlar geçinemiyor, 2 bin 800 alan ne yapsın?”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim