Künye
Kıbrıs 17
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Paketçi hastanelik oldu!
Paketçi hastanelik oldu!
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
banner107

UBP’de adaylığın bedeli 50 bin TL

23 Ocak’ta yapılacak Erken Genel Seçimler için siyasi partilerin aday adayı başvuruları da başladı.

23 Kasım 2021 Salı 12:24
0 Okunma
UBP’de adaylığın bedeli 50 bin TL
banner108

23 Ocak’ta yapılacak Erken Genel Seçimler için siyasi partilerin aday adayı başvuruları da başladı.

Ulusal Birlik Partisi’nde de aday adayı başvuruları başlıyor.

UBP’de diğer partilerden farklı bir şekilde aday adayı olmak isteyen kişiler partiye katkı yapmak zorunda.

Aday adayı olmak isteyen kişiler aday adaylığı müracaatında partiye 25 bin Türk Lirası yatıracak.

Aday olmaları durumunda ise bir 25 bin TL daha partiye katkı yapılacak.

Ulusal Birlik Partisi’nden aday olmak isteyen bir kişi 50 bin Türk Lirası’nı gözden çıkaracak.

Kimi partiler aday bulmakta zorlanırken UBP’de aday adayı bolluğu var.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan Hükümete Pahalılığın Önüne Geçme Önerisi
Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan Hükümete Pahalılığın Önüne Geçme Önerisi
Erhürman: Pembe rüyalardan uyanma zamanı
Erhürman: Pembe rüyalardan uyanma zamanı
Ercan'da uyuşturucu!
Ercan'da uyuşturucu!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim