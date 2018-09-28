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UBP’de Kurultaya Doğru…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Sunat Atun, Kurultaya ciddi bir katılım beklediğini, seçimin ilk turdan bitebileceğini belirterek, hedefinin kurultayı ilk turdan kazanmak olduğunu ifade etti.

28 Eylül 2018 Cuma 13:09
UBP’de Kurultaya Doğru…

Sunat Atun Kampanya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Atun, bir TV kanalında katıldığı programda projelerini açıkladı.

Atun, Gezici şirketi tarafından yapılan anketin kendisi tarafından yapılmadığını söyledi.

Atun, “Maalesef ülkede dedikodu mekanizması çok iyi çalışıyor. Dedikoduları siyasi geçmişi parlak olmayan, geçmişte başarısız olan ve sizin seviyenize çıkamayanlar çıkartır. Sonuçları beğenmeyenler, algıları istedikleri şekilde yönlendirmeye çabalıyor. Biz bunu yapmıyoruz. Donanım ve birikim ile birlikte, çevremizdeki insanlarla çıktığımız yolda yürüyoruz. Bizim dedikodulara ihtiyacım yok. Dedikodulara kayıtsız kalmayı tercih edeceğim” dedi.

UBP’NİN ÖRGÜTLERDE TEŞKİLATLANMAYA İHTİYACI VAR”

UBP Genel Başkanı’nın en çok hükümet kuran kişi olduğunu işaret eden Atun, bu partinin başkanlığına aday olan insanın ciddi projeleri, iyi öngörüleri ve gelecek hakkında programı olması gerektiğini söyledi.

UBP’nin örgütlerde teşkilatlanmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sunat Atun, “Partinin bütünleşme sürecinden memnun olmayanlar var. Teşkilat, köy örgütü ve mahalle örgütlerinde gelişmeye gidilecek” dedi.

Atun, “Güçlü hedefler, güçlü projeler üretilerek KKTC daha dinamik ve ekonomisi daha sağlıklı hale gelecek. Milli geliri büyütme yoluna gideceğiz” dedi.

UBP’nin üye sayısını arttırması gerektiğine vurgu yapan Atun, bu konuda çalışmalarının olacağını söyledi.

Eski üyelerin listelerden çıkarıldığını ve yıllarca emek veren partililerin, parti listelerinin dışında bırakıldığını söyleyen Atun, bu soruna çare bulunacağını kaydetti.

Atun şöyle devam etti:

“Örgütlerin yeni üye katmaya birçok gayreti oldu ve süreç çalıştırılmayarak devre dışı bırakıldı. Partili olmayan kişilerin listede olduklarına ilişkin duyumlar var. Farklı bölgelerde yaşayıp farklı listelerde adı olanlar var. Bu sorunların hepsini çözeceğim. Ben örgüt üyelerinin neredeyse yüzde 90’ını tanıyorum. Halktan ve tabandan kopuk siyaset olamaz. Teşkilatlarla bugüne kadar yaptığım gibi ilgileneceğim.”

“YENİ BİR HİZMET BİNASI TASARLIYORUZ”

Parti toplantılarının yapılması için yeni bir hizmet binası tasarladığını belirten Atun, Türkiye’deki grup toplantılarının yapıldığı gibi, buradakilerin de düzenli bir şekilde yapılması gerektiğini, yeni bina sayesinde bunun mümkün olabileceğini söyledi. 

Atun, “Toplantılara partinin belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri de katılmalı. İzleyici rolünde ise partiden en az 6-7 kişi katılabilmeli. Dışarıdan basın gelecekse, onlara özgü yer yapılıp, yer bulunmalı. En önemlisi ise halkın bu toplantılarda kendine yer bulabilmesidir. Bugüne kadar bu mümkün değildi ancak bu binanın yapımından sonra bu mümkün olacak” şeklinde konuştu.

Partiden gelen maddi gelirlerle birlikte binanın inşa edileceğini ifade eden Atun, tabanın bu binaya gelip istediği zaman şikayetlerini ve arzularını Milletvekillerine ve diğer yetkili kişilere iletebilmesinin önemine işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
UBPSunat AtunKurultaySeçimGündemKıbrıs
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cansu 2018-09-28 13:17:23

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