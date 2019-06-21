UBP Eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, dokunulmazlığının kaldırılması ve yargı sürecinin önünü açacak sürece mevcut başkan Ersin Tatar’ın destek vermesine öfkelendi.

Kendisine yakın UBP PM üyeleri ile dertleşen Özgürgün, “imza veren mevcut başkan ile mücadele edeceğini” duyurdu.

Grup yazışmalarını Haber Kıbrıs’a ulaştıran kaynak, “UBP’nin başka rakibe ihtiyacı Yok” notunu düştü. Özgürgün, yargılanmasının önünü açacak sürece, CTP ve HP genel başkanlarından önce, Ersin Tatar’ın imza attığına vurgu yapıyor.

Özgürgün’ün “Tatar ile mücadele edeceğini” söylemesine alkışla destek veren partililerden biri de Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu.

Bilindiği gibi, Özgürgün’ün boşanma sürecinde banka hesapları ortaya dökülmüş, ciddi para hareketleri saptanmıştı. Özgürgün’ün Meclis’e bildirdiği mal varlıkları listesinde ise bu para hareketlerinin belirtilmemesi Savcılık ve Polis tarafından suç olarak değerlendirilmişti.

Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili süreç, Tatar’ın da imzası ile başlatıldı. Meclis’te komite kurulması ile ilgili süreç ise zaman tartışmasına takıldı.

İşte Özgürgün’ün grupta yazdığı mesaj…

Özgürgün: Tüm gönlümle UBP tabanına teşekkür ederim. Gerek Özersay gerekse Erhürman’ın vermediği imzayı veren Tatar’la mücadelem sizin desteğinizle şimdi başlıyor.