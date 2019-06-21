Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme

“UBP’nin başka rakibe ihtiyacı Yok”

21 Haziran 2019 Cuma 14:25
“UBP’nin başka rakibe ihtiyacı Yok”

UBP Eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, dokunulmazlığının kaldırılması ve yargı sürecinin önünü açacak sürece mevcut başkan Ersin Tatar’ın destek vermesine öfkelendi.

Kendisine yakın UBP PM üyeleri ile dertleşen Özgürgün, “imza veren mevcut başkan ile mücadele edeceğini” duyurdu.

Grup yazışmalarını Haber Kıbrıs’a ulaştıran kaynak, “UBP’nin başka rakibe ihtiyacı Yok” notunu düştü. Özgürgün, yargılanmasının önünü açacak sürece, CTP ve HP genel başkanlarından önce, Ersin Tatar’ın imza attığına vurgu yapıyor.

Özgürgün’ün “Tatar ile mücadele edeceğini” söylemesine alkışla destek veren partililerden biri de Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu.

Bilindiği gibi, Özgürgün’ün boşanma sürecinde banka hesapları ortaya dökülmüş, ciddi para hareketleri saptanmıştı. Özgürgün’ün Meclis’e bildirdiği mal varlıkları listesinde ise bu para hareketlerinin belirtilmemesi Savcılık ve Polis tarafından suç olarak değerlendirilmişti.

Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili süreç, Tatar’ın da imzası ile başlatıldı. Meclis’te komite kurulması ile ilgili süreç ise zaman tartışmasına takıldı.

İşte Özgürgün’ün grupta yazdığı mesaj…
Özgürgün: Tüm gönlümle UBP tabanına teşekkür ederim. Gerek Özersay gerekse Erhürman’ın vermediği imzayı veren Tatar’la mücadelem sizin desteğinizle şimdi başlıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Özgürgün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçki içtiği kadına tecavüz etti iddiası!
İçki içtiği kadına tecavüz etti iddiası!
Hristofyas'tan kötü haber
Hristofyas'tan kötü haber
Kız arkadaşını darp etmişti...
Kız arkadaşını darp etmişti...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim