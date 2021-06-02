Üç dilde “Ağladıkça”, lahmacun ve Kıbrıs sorunu!

Farklı dillerde ama aynı şarkıları söyleyebilmektir güzel olan…

Ahmet Kaya söylesin, “Ağladıkça”…

Sonra Yoav Itzhak “İbranice”…

“Zehazman Lizlowah” desin on binlere…

Ardından, bir “Arap çalgısı” olarak bildiğim udu Yunanlı sanatçılar çalsın; Giannis Kotsiras mikrofona geçsin ve başlasın okumaya…

“Meno Ektos”tur aynı şarkının adı Yunanca’da…

-*-*-

Tüyler diken diken!

-*-*-

Deneyin!

Açın youtube kanalınızı ve bu yazdıklarımı ardı arkasına dinleyin…

Giannis Kotsiras diyor ki, “… Dünya’dan kovulmuş nilüfer gibi; yalınız gecelerimde Ermenice şarkılar söylüyorum… Geri dönmek istiyorum ama Cennet’im kapalı…”

Offfff…

“Ta vradya mou ta eyenika / Tragoudhia leo Ermenika…”

-*-*-

Güzellik ne midir?

Güzellik evet farklı dillerde de olsa o şarkıyı hissetmektir…

Sevmektir…

Asla nefret etmemektir…

-*-*-

Lahmacun’u yerken keyfini çıkarabilmektir!

Ermeni mi?

Arap mı?

Lübnanlı mı?

Yoksa Türk mü?

Değil!

Hiçbiri olmasın, keyfe bak!

Beğendin mi?

Ye o zaman, afiyet şeker olsun da karıştırma “kimin” olduğunu?

-*-*-

Sözlerini sevmedin mi “Ağladıkça” şarkısının; Ara Dinkjian’ın udu, Hüsnü Şenlendirici’nin klarneti ile enstrümantal dinle…

-*-*-

Efendim ELAM Güney’deki seçimlerde zafer kazandı mı?

Kesinlikle kazandı!

Allah Allah, nereden nereye geldik!

Haklısınız, ne alakası var şarkılarla, lahmacunla ELAM faşistlerinin?

-*-*-

Anlatacağım ne alakası olduğunu…

-*-*-

ELAM’ın oylarını yüzde yüz, hatta yüzde yüzden fazla artırarak neredeyse ülke seçmenlerinin her 100 kişisinden yedisinin “faşist” olması ürkütücüdür!

Ancak bunu öne sürüp de “aha gördünüz bunlarla federasyon olmaz” demek; “Lahmacun Ermeni yemeğidir yemeyin” demek gibidir.

Veya, Ağladıkça adlı şarkıyı asla dinlemeyin!

Neden?

Yahu Türkçe söylüyordu ama Ahmet Kaya Kürt değil miydi?

Ötek kimdi?

Yoav Itzhak mı?

“İbranice” söylüyor… “Zehazman Lizlowah”ı asla dinlemeyin!

Hele hele üçüncüsü mü?

O Yunan kardeşim!

Hiç dinlemeyin!

Ermenice türküden bahsediyor üstelik!

-*-*-

Evet, ELAM, barışa ciddi tehlikedir!

Peki, KKTC’de veya Türkiye’de hiç mi “ELAM”cı yoktur?

Yani bunu söylerken biraz çekinmek gerekmez mi?

-*-*-

Yani fazla karıştırmayın; anlaşma ya da Kıbrıs sorununun çözümünü istiyorsanız “istiyoruz” deyin; istemiyorsanız da “istemiyoruz kardeşim” deyiverin!

-*-*-

Evet ELAM, yasaklanmalıdır!

Siyaset yapmasına izin verilmemelidir!

O ayrı bir mesele…

Ancak “madem çok oy aldılar, oylarını ikiye katladılar, asla federal çözüm olmaz” derseniz; sizi Türkiye’den beş on tane siyasetçi alkışlar; telefon gruplarınızdaki emekli dinazorlardan “aferin” alırsınız ama “halkınız” ne olacak?

-*-*-

Bu halk çözüm istiyor mu istemiyor mu?

İstiyor!

Bu çözümün “imkansız” olduğundan emin bulunduğunuz “şekli”nde ısrarcı olmak mıdır halkı düşünmek?

Yoksa Türkiye’den biraz aferin almak mıdır?

Haaa bir de “para alırmış gibi yapmak” mıdır?

-*-*-

Evet, ELAM tehlikedir…

Ama, ELAM’ın oylarını artırması kadar; mesela Maraş açılımı da tehlikedir!

Evet, ELAM ırkçı ve de faşisttir…

Ama, Geçitkale’de SİHA ve İHA üssü kurmak, onların ırkçı ve de faşist olmasının tehlikesinin kat be kat üzerinde değil midir?

-*-*-

Rum tarafının silahlanması yanlıştır!

Çözüme hizmet etmez!

Peki, bizim tarafın silahlanması barışçıl mıdır?

Türkiye’nin Geçitkale’de SİHA ve İHA üssü kurması, barış amaçlı mıdır?

Pardon ama değildir!

-*-*-

Şarkıyı dinleyecek misiniz dinlemeyecek misiniz?

Mazerete hiç gerek yok!

Şaşırtmaca yapmaya, propagandaya hiç ama hiç gerek yok!

Lahmacunu seviyor musunuz?

Ya evet ya da hayır!

Ermeni yemeğidir demeye gerek yok!

Lübnan işidir diye karıştırmaya hiç gerek yok!

-*-*-

Mevcut durumdan memnunsunuz!

Görüntü gayet açık!

Neden bunu insanlara doğrudan anlatmıyorsunuz?

-*-*-

Kardeşim, “ben bu tarz müzik sevmiyorum, hangi dilde olduğunun önemi yok” deyin!

Kardeşim, “ben lahmacundan nefret ediyorum” deyin!

Oydu, buydu, şuydu geçin!

Dürüst olun sevgili kardeşlerim!

Haaa dürüst olamıyorsanız ve sık sık çeşitli gerekçeler ortaya atıp “federal çözüm öldü” meselesini ispatlamaya çalışıyorsanız, belli ki Ağladıkça adlı şarkı hangi dilde olursa olsun sizi çok duygulandırıyor ve belli ki lahmacunu çok seviyorsunuz!