Uçağa binmeden PCR ibraz edilecek

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nda, gelen yolcuların giriş işlemlerinde yaşadığı gecikmelere çözüm bulma amacıyla havalimanında incelemelerde bulundu.

İnceleme ve paydaşlarla yaptığı toplantı sonrası basına açıklama yapan Başbakan Sucuoğlu, bir çözüm ürettiklerini, 29 Kasım' da yeni uygulama devreye gireceğini açıkladı.

"Bu kaotik durum kalkacak"

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 29 Kasım itibarıyla turuncu kategorideki ülkelerden gelecek yolculardan uçağa binmeden negatif sonuçlu PCR testi aranacağını, KKTC'de havalimanında test yapılmayacağını söyledi.

Başbakan'a incelemelerinde Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Havalimanında teknolojik uygulamalardan sorumlu Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de eşlik etti.