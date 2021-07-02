Uçaner: “45 vakanın büyük bir çoğunluğu yerel”

KKTC’de, dün akşam açıklanan günlük vaka sayılarının ardından, bugün öğle saatlerine kadar 45 yeni pozitif vaka tespit edildi.
Pandemi Hastanesi Başhekimi Doktor Uçaner, vakaların büyük bir çoğunluğunun yerel olduğuna dikkat çekerek, halkın rehavete kapıldığını vurguladı.
Medyaya yansıyan, “50 yeni vaka” iddiaları üzerine Acil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi) Başhekimi Doktor Erol Uçaner, 45 vakanın büyük bir çoğunluğunun iç bulaş olduğuna dikkat çekti.
Ülkede dün, 49'u yerel 61 pozitif vakaya rastlandığı açıklanmıştı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, KKTC’de son bir haftada 247 pozitif vaka tespit edildi.
Kaynak : Kıbrıs Postası
https://www.kibrispostasi.com/c77-SAGLIK/n383908-pandemi-hastanesi-bashekimi-ucaner-halk-rehavete-kapildi-asi-oldum-virus-bulasmaz-dusuncesi-yanlis