Uçaner: "AIDS gibi virüsler hızla yayılıyor"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yapmış olduğu açıklamasında, üçüncü dünya ülkelerinden gelen her öğrenciden tüberküloz açısından akciğer filmi istenmesi, hepatit B, hepatit C ve HIV testlerinin de yapılması gerektiğini belirterek “Aksi taktirde yakın gelecekte bu hastalıklarda patlamalar yaşanabileceği” uyarısında bulundu.

Konu hakkında görüşlerini almak amacıyla ulaştığımız Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Erol Uçaner, Haberal Kıbrıslı'dan Candan Mert'e yaptığı açıklamasında, Hepatit B/C, HIV, AIDS gibi hastalıklardan korunmanın önemine değinirken, KKTC’de son zamanlarda fuhuş, dolayısıyla bu gibi hastalıkların arttığını belirterek, bu artışın sebebinin ‘korunmasız ve dikkatsiz yaşanan ilişkiler’ olduğunu aktardı.

Geçtiğimiz günlerde bir taksi şoförünün beyanıyla ortaya çıkan Gönyeli Çemberi’nde yabancı öğrencilerin araçları otostop çekerek durdurup, cinsel ilişki teklifi ettikleri konusuna da değinen Başhekim Yardımcısı Uçaner, bu konuda polisin ve konuyla ilgili diğer mercilerin ciddi önlem alması gerektiğini kaydetti.

“AIDS gibi virüsler hızla yayılıyor”

Öğrenci veya işe giren insanların yerli yabancı fark etmeksizin bu tür hastalıklar konusunda teste tabi tutulduklarını ifade eden Dr. Erol Uçaner, öğrenciler için her öğretim yılında, çalışanlar için ise yapılan her çalışma izninde de bu tür testlerin yenilendiğini dile getirdi. Hepatit B/C, HIV, AIDS gibi hastalıklardan korunmanın önemine değinen Uçaner, son zamanlarda bu gibi hastalıkların arttığını belirterek, bu artışın sebebinin ‘korunmasız ve dikkatsiz yaşanan ilişkiler’ olduğunu aktardı. Yurtdışından adaya gelerek, çalışma izni almadan, dolayısıyla gerekli kontrollerden geçmeden kaçak olarak çalışan kişilerin de bu artışın sebebi olarak gösterilebileceğini kaydeden Başhekim Yardımcısı Dr. Erol Uçaner, bu virüslerin bu şekilde insanlara yayılarak son zamanlarda artışın gerçekleştiğini ifade etti.

“Emin olunmadan hareket edilmemeli”

Özellikle cinsel hayatı aktif olan insanların korunma yöntemlerinden kaçınmaması gerektiğini dile getiren Uçaner, aksi takdirde bu gibi hastalıklara yakalanmanın kaçınılmaz olacağını da sözlerine ekledi. Hastaneye gelip bütün muayenelerini olan herkeste tetkiklerin belirli aralıklarla yapıldığını söyleyen Uçaner, belli bir süre içerisinde bu olayın anlaşılamayabileceğini ancak taşıyıcının bu hastalığı bulaştıracağını belirtti. Hastalığın bulaştıktan sonra ortaya çıkmasının ardından yapılacak bir şeyin olmadığını kaydeden Dr. Erol Uçaner, dolayısıyla karşı cinsin bu hastalığa sahip olup olmadığı noktasında emin olunmadan hareket edilmemesi gerektiğini aktardı.

“Yabancıların teklifleri konusunda önlem alınmalı”

Geçtiğimiz günlerde bir taksi şoförünün beyanıyla ortaya çıkan Gönyeli Çemberi’nde yabancı öğrencilerin araçları otostop çekerek durdurup, cinsel ilişki teklifi ettikleri konusuna da değinen Başhekim Yardımcısı Uçaner, bu konuda polisin ve konuyla ilgili diğer mercilerin ciddi önlem alması gerektiğini kaydetti. Konu hakkında gerekli tüm önlemlerin alınması halinde bulaşacak bu tür hastalıkların hızlı bir şekilde önlenip azaltılabileceğini belirten Erol Uçaner, otostop çeken öğrenci veya yabancılara devletin ya da Sağlık Bakanlığı’nın yapabilecek herhangi bir şeyi olmadığını aktardı. Kendilerini pazarlayan insanlar bir yana, bu tür hastalıkların son zamanlarda daha yaygın bir şekilde karşımıza çıktığını ifade eden Uçaner, burada önemli olan noktaların korunmak, tek eşlilik ve bu şekilde kendini pazarlayan ya da otostop çeken insanlara karşı ekstra dikkatli olmak gerektiğini de sözlerine ekledi.