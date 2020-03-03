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Uçuş kısıtlaması geldi

Sağlık Bakanlığı bir mesaj yayınlayarak uçuşlarda Koronavirüsü önlemlerinin arttığını ve yolcuların bunlara göre hareket etmelerini istedi.

03 Mart 2020 Salı 17:10
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Uçuş kısıtlaması geldi

Sağlık bakanlığı bir mesaj yayınlayarak Coronavirüsü ile ilgili tedbirleri bildirdi.

Sağlık bakanlığının açıklaması şöyle

Corona salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında salgının yoğun olarak görüldüğü bazı yüksek riskli ülkelerden ülkemize uçuş kısıtlamaları kararı alınmıştır.

Buna göre 28 Şubat 2020’den itibaren İran ve Çin’den  ve 29 Şubat’tan itibaren de Irak, Güney Kore ve İtalya’dan adamıza yolcu kabul edilmemektedir.

KKTC vatandaşları bu kısıtlamanın dışında olup onlar ile ilgili uygulama ise şöyle olacaktır:

Irak, İran, İtalya, Güney Kore ve Çin’den ülkeye gelecek KKTC vatandaşları Türkiye’de yolcu bilgi formu dolduracaklar ve sağlık kontrolünden geçirileceklerdir.

Bu değerlendirme sonucunda riskli bulunanlar Türkiye’de 14 gün süre ile karantinaya alınabilirler.

Şu anda bu ülkelerde olan Vatandaşlarımızın bu durumu bilerek hareket etmesi Bu ülkelere gitmeyi düşünen halkımızın ise çok gerekli olmadıkça ziyaretlerini ertelemeleri önemle rica olunur.

KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI

RUM YÖNETİMİ DE ÖNLEMLERİ SIKLAŞTIRDI

Rum yönetimi, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarına yarından itibaren termal kameralar yerleştiriyor.

Rum haber kaynaklarına göre, bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Corona virüs salgını konusu ele alındı.

Habere göre, toplantı sonrasında açıklamada bulunan Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas, sınır kapılarına yarından itibaren termal kameralar yerleştireceklerini ve hemşire sayısını arttırma yönüne gideceklerini vurguladı.
Palmas ayrıca, sınır kapılarından bazılarının Corona virüs salgının engellenmesi çerçevesinde kapatılması kararının Kıbrıs sorunuyla ilişkili siyasi bir karar olmadığı iddiasında da bulundu.

Öte yandan Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Güney Kıbrıs’ın yeni bir göç dalgasını daha kaldıramayacağını ve bu yönde AB nezdinde girişimler gerçekleştireceklerini açıkladı.

Nuris, Güney Kıbrıs’a bugün gelen 153 kaçak göçmenle  birlikte son üç günde gelenlerin toplam sayısının 223 olduğunu vurgulayarak, Mağusa denizi açıklarında da şüpheli bir teknenin takip edilmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsUçuşİranÇin
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