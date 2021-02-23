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Uçuşların açılmasında Pilli’nin de imzası var

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, öğrencilere uçuşların açılması konusunda Üst kurulun onayıyla 13 Şubat’ta Bakanlar Kurulu kararı alındığını ve bu kararda dönemin Sağlık Bakanı Alki Pilli’nin de imzası olduğunu açıkladı.

23 Şubat 2021 Salı 09:51
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Uçuşların açılmasında Pilli’nin de imzası var

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, uçuşların açılması konusunda Haber Kıbrıs canlı yayınına katıldı.

Amcaoğlu, uçuşların öğrencilere açıldığını ve bu kararın yeni alınmadığını anlattı:

“Bu karar 13 Şubat’ta geçti Bakanlar Kurulu’ndan.. Ali Pilli’nin de imzası var. Pilli de ne yaptığını elbette biliyordu, görev değişimi Başbakan’ın takdiridir. Buna göre üniversiteler de kararlar aldı. Nisan ayında uygulamalı fakültelerde mezun olan çocuklar bahar dönemini Nisan’da başlayarak yüz yüze eğitime başlayacaklar. Dünyaya baktık, 21 üniversitenin rektörüyle görüştük. Ne yapmamız gerekenleri dinledik, YÖK ile görüştük, Yekta Saraç ile görüştük. Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden yazılı onayını aldık. Nisan ayına kadar öğrenciler ülkeye gelecek, geldiği ülkeye göre 10 ya da 14 gün belirlenen yerlerde karantinada kalacaklar. Devletin karantina tesislerinde kalacaklar, devletin misafiridirler ve sonrasında bu çocuklar okullarına gidecek.”

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