Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"
Sorguda ismi verilmişti
Sorguda ismi verilmişti
Silahlı soygun
Silahlı soygun
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Polislerden korktuğu için kaçmış
Polislerden korktuğu için kaçmış

UKÜ: Pozitif çıkan öğrenciler adaya yeni gelmedi

Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi yaptığı açıklamada "Test sonuçları pozitif çıkan öğrencilerimiz adaya yeni gelen öğrenciler olmayıp en az 3 aydır adamızda eğitimlerine devam etmektedirler." denildi.

02 Mart 2021 Salı 16:32
464 Okunma
UKÜ: Pozitif çıkan öğrenciler adaya yeni gelmedi

Açıklama şöyle:

Üniversitemizde bazı uluslararası öğrencilerimizin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması ile ilgili medyada yer alan haberler doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Üniversitemizde Cumartesi günü bir öğrencimizin semptom göstermesi üzerine PCR testi yapılmış ve test sonucu pozitif çıkmıştır. Akabinde KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri üniversitemize davet edilmiş ve tüm süreç KKTC Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülmüştür. Bu bağlamda tüm temaslılar tespit edilerek izole edilmiş, testleri yapılmış ve ilaveten üniversite yurtlarında konaklayan öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun da PCR test taramaları tamamlanmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan öğrencilerimiz adaya yeni gelen öğrenciler olmayıp en az 3 aydır adamızda eğitimlerine devam etmektedirler.

İlk vakanın tespiti sonrasında ilgili tüm akademik ve yönetsel birimler bilgilendirilmiş ve yapılan araştırmalar sonucunda herhangi bir çalışma arkadaşımızın temaslı olmadığı tespit edilmiştir. Önlemler kapsamında üniversitemiz yerleşkesi içerisinde var olan tüm tedbirler en üst seviyeye çıkarılmış ve tüm binaların gerekli dezenfektasyon işlemleri de hızlıca sonuçlandırılmıştır.

Bu bağlamda sürecin etkin yönetimi açısından alınan tedbirler kapsamında üniversitemizdeki eğitim 15 Mart 2021 tarihine kadar çevrimiçi olacak şekilde planlanmıştır.  Akademik personelimiz bu süreçte dersleri çevrimiçi olarak evlerinden yürüteceklerdir. Yönetsel personelimiz ise elzem hizmetler dışında çevrimiçi olarak hizmetlerini yürütecek, söz konusu elzem hizmetler ise dönüşümlü ve seyreltilmiş olarak sağlanacaktır.

Gelinen bu aşamada üniversitemizin konu ile ilgili gerekli hassasiyeti en üst düzeyde gösterdiğini, tüm öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın korunması noktasında KKTC Sağlık Bakanlığı ve devletimizin diğer yetkilileri ile yakın işbirliği içerisinde olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salgınla mücadeleye 156 milyon TL
Salgınla mücadeleye 156 milyon TL
"Ya açın, ya da biz açacağız"
"Ya açın, ya da biz açacağız"
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim