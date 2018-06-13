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Ulaş Gökçe sanayi bölgelerini ziyaret etti

Gökçe, seçim çalışmaları çerçevesinde ekibiyle birlikte Mağusa’daki Sanayi Bölgelerini ziyaret etti.

13 Haziran 2018 Çarşamba 13:39
Ulaş Gökçe sanayi bölgelerini ziyaret etti

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Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, seçim çalışmaları çerçevesinde ekibiyle birlikte Mağusa’daki Sanayi Bölgelerini ziyaret etti. Çalışanların ve iş sahiplerinin şikayetlerini ve görüşlerini dinleyen Ulaş Gökçe, belediyenin sınırları içinde olan bu bölgelere belediyenin hizmet vermemesinin anlamsız olduğunu söyledi.

Gökçe, Kuzey Kıbrıs’taki mevzuata bağlı olarak sanayi bölgelerinin Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olduğunu ve buradaki işletmelerin doğal olarak bakanlıktan hizmet ve yatırım beklediğini belirtti. Gökçe, bu yatırım ve hizmetin hiçbir zaman gelmediğini ve gelmeyeceğini de söyleyerek, 25 Haziran’dan itibaren hizmeti kendilerinin vereceğinin sözünü verdi. Yerel yönetimin, yerinden yönetim olduğunu söyleyen Gökçe, Mağusa Belediye sınırları içinde olan sanayi bölgelerinin sorunlarının da yerinden, yani belediyenin çözmesi gerektiğini belirtti. Bu konuda her türlü görüşme ve çalışmayı yapacaklarını ve  bu sorunu kentin yararına çözümleyebileceklerini söyleyen Gökçe, Mağusa’nın Cümbez hareketine güvendiğini, kendilerinin de Mağusa’ya güvendiğini bu sinerjiyle kenti ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

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