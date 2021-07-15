Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
16 paket sigara ile 8 bin TL çaldı
16 paket sigara ile 8...
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı

Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama!

banner102

Araç sahiplerinin internet üzerinden kredi kartı ile seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcı ödeyebilmeleri için oluşturulan Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) Ocak 2019’dan beridir hizmet veriyor.

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:57
1691 Okunma
Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama!

Bakanlık açıklaması şöyle:

AKOS’un aktif olduğu günden başlayarak ve özellikle Kovid-19 salgının başladığı dönemde gerek basın, gerek sosyal medya hesaplarımız ve gerekse de tüm televizyonlarda yayınlanan kamu spotuyla internet üzerinden seyrüsefer ve muayene harcı yatırılabileceğini tüm halkımıza duyurduk.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, hem pratik olması açısından hem de salgın döneminde kendimizi korumak adına dışarıya çıkmadan kredi kartı ile seyrüsefer ve muayene harçları yedi gün 24 saat ödenebilmektedir.

Bunun için araç sahiplerinin www.bub.gov.ct.tr adresine girerek açılış sayfasına tıklamaları gerekmektedir. Buradan AKOS giriş sayfasına yönlendirileceklerdir.

AKOS giriş sayfasında araç plakası, kimlik/pasaport numarası (şirket ise MŞ numarası) ve araç kayıt tarihini doldurup güvenlik kondunu girdikten sonra ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz.  Ödeme sayfasında yapmak istediğiniz ödeme türünü seçin, ardından kredi kartı bilgilerinizi girin ve ödemeyi gerçekleştirin. Ödeme işlemi tamamlanınca, ekranda beliren ve ödeme yaptığınızı gösteren belgenin bir çıktısını alıp aracınızda bulundurmanız gerekmektedir.

Araç sahipleri, internet üzerinden seyrüsefer veya muayene harcı ödemek isterken her hangi bir sorun ile karşılaşmaları halinde, mesai saatleri içerisinde 1300 veya 0392 601 15 35’I arayarak yardım alabilirler.

Son Güncelleme: 15.07.2021 16:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan ile Bahçeli, 19-20 Temmuz tarihlerinde KKTC’de olacak
Erdoğan ile Bahçeli, 19-20 Temmuz tarihlerinde KKTC’de olacak
Özersay: Ma ciddisiniz?
Özersay: Ma ciddisiniz?
“ Madem geri gelecektin, ne gittin?”….
“ Madem geri gelecektin, ne gittin?”….
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim