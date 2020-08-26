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Ülke kategorileri güncellendi

Ülkelerin Covid-19 risk kategorilerinin güncellendiği bildirildi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:54
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Ülke kategorileri güncellendi

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 risk kategorilerinin güncellendiğini açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kategori A

  1. Estonya
  2. Finlandiya
  3. Güney Kore
  4. Lihtenştayn
  5. Litvanya
  6. Letonya
  7. Macaristan
  8. Maldivler
  9. Norveç
  10. Slovakya
  11. Slovenya
  12. Yeni Zelanda
  13. Kanada
  14. Tayland
  15. Gürcistan

*A kategorisinde olan ülkelerden, Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye gelen ve son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını belgeleyenler, test veya karantina uygulanmaksızın tüm kara sınır kapılarından ülkeye giriş yapabileceklerdir. PCR sonucu ibraz edemeyenlere sadece Metehan ve Beyarmudu sınır kapılarında PCR testi yapılabileceğinden sadece bu iki kapıdan ülkeye girebileceklerdir. Bu kişiler test sonuçları çıkıncaya kadar karantina altında tutulacaklar ve yapılan test ve karantina ücretleri yolcu tarafından karşılanacaktır.

*A kategorisindeki bir ülkeden Türkiye üzerinden Kuzey Kıbrıs’a gelecek kişilere B kategorisi kuralları uygulanacaktır.

*Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişiler ve diğer nedenlerle güneye geçenler sadece bir kez PCR testi yaptırarak Güney Kıbrıs’a gidiş gelişlerini sürdürebileceklerdir.Bu kişilere ayrıca random PCR testleri  yapılacaktır.

*Pile’de ikamet eden tüm vatandaşlarımız, ilk geçişlerinde bir defaya mahsus PCR negatif test sonucu göstermek kaydıyla Pile’ye veya Pile’den Kuzeye sürekli geçiş yapabileceklerdir.

*Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve benzeri uluslararası örgüt personelinden ilk geçişte bir defaya mahsus olmak üzere COVID-19 negatif sonucu göstermeleri istenecektir.Bu kişilere de random PCR testi  yapılacaktır

Kategori B

  1. Avusturya
  2. Danimarka
  3. İrlanda
  4. İsviçre
  5. İzlanda
  6. Japonya
  7. Polonya
  8. Belçika
  9. İtalya
  10. Çek Cumhuriyeti
  11. Monakko
  12. Vatikan
  13. San Marino
  14. Ruanda
  15. Uruguay
  16. Çin
  17. Bosna Hersek
  18. Singapur
  19. Türkiye
  20. Ürdün
  21. Almanya
  22. Yunanistan
  23. Kuveyt
  24. Birleşik Krallık
  25. İsveç

*B kategorisindeki ülkelerden KKTC‘ye gelecek kişiler seyahate başlama tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yaptırdıkları negatif PCR test sonucunu göstererek ülkeye giriş yapabilecektir.  Bu kişilere KKTC’ye girişte 2. bir PCR testi yapılacak ve sonuçlar çıkana kadar, otel rezervasyonları olanlar otelde, evde konaklayacak olanlar ise evde, taahhüt ettikleri şekilde kendilerini izole edeceklerdir. B kategorisindeki  ülkelerden gelenler PCR sonucu gösterememeleri durumunda ülkeye alınmayacaklardır(KKTC  vatandaşları ise  girişte PCR testi yapılarak ülkeye alınacaklar ancak 3 gün karantinada kalacaklardır.)

* Beş günden (beşinci gün dahil) kısa süre ile Türkiye’ye gidip gelecek kişiler, KKTC’den çıkış yapmadan son 3 gün içinde  yaptırdıkları PCR testinin  sonucunu  göstererek adaya dönebilecekler ve Türkiye’de PCR testi yaptırmalarına gerek kalmayacaktır. Ancak bu kişiler ülkeye girdikten sonraki beşinci ile yedinci gün arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne veya Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek ikinci PCR numunelerini vereceklerdir.

*Beş günden kısa bir süre için Türkiye’ye gidip gelecek olan ancak KKTC’den ayrılmadan önce PCR testi yaptırmayan  KKTC  vatandaşları ise    ülkeye giriş yapabilecekler ancak 3 gün süre ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği merkezlerde karantina altına alınacaklar ve 3’üncü günün sonunda PCR testleri yapılacaktır. Yapılan test ve karantina ücretleri ilgili yolcu tarafından karşılanacaktır.

*Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında; 10 Ağustos 2020 Tarihinde Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından alınan karar doğrultusunda,13 Ağustos 2020 tarihinden itibaren (13 Ağustos 2020 tarihi dâhil) Birleşik Krallıktan adaya gelecek kişiler uçağa biniş tarihinden üç ile beş gün önce   yapılan   negatif  PCR test sonucunu belgelemeleri kaydı ile KKTC’ye giriş yapabileceklerdir.

Ancak bu kişiler 7 gün süre ile ev karantinasında kalacaklardır. Karantina süresince kesinlikle eve ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, ev karantinası kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler, otel karantinasına alınacaktır.

Kategori C

  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Brezilya
  3. Arjantin
  4. Sırbistan
  5. Karadağ
  6. Portekiz
  7. Lüksemburg
  8. Romanya
  9. Hindistan
  10. İran
  11. Israil
  12. Kazakistan
  13. Kosova
  14. Meksika
  15. Mısır
  16. Pakistan
  17. Rusya
  18. Türkmenistan
  19. Bangladeş
  20. Filipinler
  21. Irak
  22. İspanya
  23. Fransa
  24. Bulgaristan
  25. Cezayir
  26. Avustralya
  27. Fas
  28. Katar
  29. Azerbaycan
  30. Malta
  31. Hırvatistan
  32. Hollanda
  33. Andora
  34. Tunus
  35. Birleşik Arap Emirlikleri
  36. Lübnan
  37. Ukrayna
  38. Bahreyn
  39. Suudi Arabistan

ve diğer ülkeler

*C kategorisindeki ülkelerden gelecekler için uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde belgeleme zorunluluğu vardır. Bu kişilere ülkeye girişlerinde 2. PCR testi yapılacak ve 14 gün süre ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği bir karantina merkezinde karantina uygulaması yapılacaktır. Karantina bitiminde ise 3. PCR testlerini yaptırmak sureti ile karantinadan çıkacaklardır.

KKTC’de sürekli ikamet eden KKTC vatandaşları ile KKTC vatandaşı öğrenciler karantina ücretlerinden muaf tutulacaktır. Bunun dışındaki kişiler test ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacaktır.

Not:

1-Ülkeye giriş yapacak 0-5 yaş grubundaki çocuklardan PCR test sonucu istenmeyecektir.

2- Yukarıda belirtilen uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş günlük süre, PCR numunelerinin veriliş tarihi baz alınarak değerlendirilecektir.

3- B ve C grubu ülkelerden Seyahat tarihinden 6 gün önce veya daha eski tarihlerde alınan PCR test sonuçları ülkeye girişlerde geçerli sayılmayacaktır. Bu şekilde test ibraz eden kişiler ülkeye alınmayacaktır.

4-Sağlık Bakanlığının  İçişleri bakanlığı ile yapmış olduğu  görüşme sonucunda B grubu ülkelerden gelip gece kulüplerinde çalışacak olanlar  Türkiyede 2 hafta kalmış olsalar bile KKTC de 7  gün süre ile karantinada kalacaklardır.C grubu ülkeden gelenler ise 14 gün karantinada kalacaklardır.B ve C grubu ülkelerden gelecek bu kişiler de ülkeye girerken  uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu belgelemek zorundadırlar"

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüsCoronavirüs
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