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Ülkeler ve seyahat uygulamaları nasıl olacak?

11 Haziran 2021 Cuma 17:20
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Ülkeler ve seyahat uygulamaları nasıl olacak?

 KARARLAR

  1. Ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.

 

  • Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.

KOYU KIRMIZI (DARK RED)

KIRMIZI (RED)

TURUNCU (ORANGE)

SARI (YELLOW)

YEŞİL (GREEN)

GRİ (GREY)

Argentina

Honduras

Andorra

Albania

Austria

Australia

Afghanistan

Liberia

Aruba

India

Azerbaijan

Belarus

Brunei

Greenland

Algeria

Libya

Bahamas

Jamaica

Bahrain

Bhutan

Czechia

Israel

Angola

Macao SAR

Barbados

Kenya

Belgium

Bosnia and Herzegovina

Faroe Islands

New Zealand

Anguilla

Mali

Benin

Madagascar

Egypt

Bulgaria

Finland

Singapore

Antigua and Barbuda

Martinique

Bolivia

Malawi

Estonia

Canada

Gibraltar

Armenia

Mauritania

Brazil

Mexico

Georgia

Croatia

Iceland

Bangladesh

Montenegro

British Virgin Islands

Mozambique

Iran

South Cyprus

Ireland

Belize

Morocco

Burkina Faso

Namibia

Iraq

Denmark

Italy

Bermuda

Myanmar

Burundi

New Caledonia

Kazakhstan

France

North Cyprus

Botswana

Nepal

Cabo Verde

Niger

Lithuania

Germany

Liechtenstein

Cambodia

Nicaragua

Cameroon

Nigeria

Malaysia

Greece

Luxembourg

Chad

Oman

Cayman Islands

Panama

Moldova

Guernsey

Malta

China (mainland)

Pakistan

Central African Republic

Papua New Guinea

Mongolia

Hungary

Mauritius

Curacao

Saint Barthelemy

Chile

Paraguay

Netherlands

Isle of Man

Norway

Ecuador

San Marino

Colombia

Peru

Philippines

Japan

Poland

Eswatini

Sao Tome and Principe

Congo

Rwanda

Qatar

Jordan

Slovakia

Falkland Islands

South Sudan

Congo (DRC)

Senegal

Reunion

Kosovo

Fiji

St. Kitts and Nevis

Costa Rica

Seychelles

Sint Maarten

Latvia

Gabon

St. Vincent and the Grenadines

Cote d'Ivoire

Sierra Leone

Slovenia

Lebanon

Grenada

Syria

Cuba

Somalia

Sweden

Monaco

Guadeloupe

Taiwan

Djibouti

South Africa

Tunisia

North Macedonia

Guyana

Tajikistan

Dominica

Sri Lanka

Portugal

Haiti

Thailand

Dominican Republic

St. Lucia

Romania

Hong Kong SAR

Timor-Leste

El Salvador

Sudan

Russia

Indonesia

Turkmenistan

Equatorial Guinea

Suriname

Saudi Arabia

Jersey

Uzbekistan

Eritrea

Tanzania

Serbia

Kuwait

Venezuela

Ethiopia

Togo

South Korea

Kyrgyzstan

Vietnam

French Guiana

Trinidad and Tobago

Spain

Laos

West Bank/Gaza Strip

French Polynesia

Turks and Caicos Islands

Switzerland

Yemen

Gambia, The

Uganda

Turkey

Maldivler

Ghana

Uruguay

Ukraine

Guatemala

Zambia

United Arab Emirates

Guinea

Zimbabwe

United Kingdom

Guinea-Bissau

United States

                   

KOYU KIRMIZI;

  • Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.
  • KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.

KIRMIZI;

  • Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

TURUNCU;

  • AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
  • Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.
  • Karantinasız giriş
  • AŞISIZ;
  • Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.
  • 10 Gün karantina.

SARI;

  • AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
  • Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu
  • Karantinasız giriş
  • AŞISIZ;
  • Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu
  • 7 Gün Karantina.

YEŞİL;

  • AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
  • Kısıtlama yok.
  • AŞISIZ;
  • Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.

GRİ;

  • Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

GENEL KURALLAR;

  • Tüm giriş kapılarında PCR / LAMP / ANTİJEN testleri uygulanabilir. Yukarıdaki kriterlere uygun kararantinasız giriş yapacak kişilere, giriş kapılarında testler uygulanmayacaktır.
  • AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından 6 aya kadar.
  • SINOVAC BIOTECH: 2 DOZ
  • SINOPHARM: 2 DOZ
  • COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ
  • VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ
  • COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ
  • SPUTNIK V: 2 DOZ
  • MODERNA: 2 DOZ
  • Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180  gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.
  • 18 yaş altı çocuklar aşılı ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.
  • Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

  1. Ada içi sınır geçişleri aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
  • Seviye 1 (Yeşil): Test yok, kısıtlama yok
  • Seviye 2 (Turuncu): 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi
  • Seviye 3 (Kırmızı): Geçişler kısıtlı. Sağlık nedeni ile geçişler için son 72 saatlik PCR testi. İş, eğitim, ikamet nedenli geçişler 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi.

*Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

* Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ve sarı ülkeden gelen aşısız turistler son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen testlerini veya son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

  1. Yukarıdaki kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye gelmeden önce “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde  yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir. 65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması” nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir.

12 yaş altı çocuklara el bilekliği takılmayacaktır.

Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve ülkemize gelmek isteyen kişiler, belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük merkezi karantinada kalacaklardır.

Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.

  1. Ülkemizde Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacaklardır. 10 günün bitiminde temaslı kişilerden alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır. Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan çift aşılı kişiler, 7 gün karantinaya tabi olacaklardır. Temaslı kişilerin el bilekliği ile karantina süreci Ek 3’de belirtilen koşullara bağlı olarak  temaslı ekibi tarafından belirlenecektir.  
  2. Ülkemizde düzenlenecek uçak seferlerine günde azami 6 uçuş ve her uçuşta en fazla 200’er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi, gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 150’şer kişi (askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.
  3. Charter seferler ile bileklik uygulaması tabii tutulmak koşuluyla 4 gece 5 günlük kapalı otel turizmi yapacak oteller, hazırlanan taahhütnameleri imzalamak zorundadırlar. Bu oteller ne konaklamak amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran,cafe,plaj v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri (yerel veya turist) kesinlikle kabul etmeyecektir. Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır (Ancak çift uyruklu vatandaşlar ikamet adresinin başka bir ülkede olması ve ibrazı ile girebilirler. Bu kişiler belirtilen kurallara uymadıkları takdirde merkezi karantinaya alınacaklardır). Bu kapsamda kapalı otel turizm için haftada azami 11 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Otel çalışanları her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Otel çalışanları müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına mütakip otelden ayrılabileceklerdir. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır.  
  4. Yerel turizm yapmak isteyen oteller hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak ve belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet vereceklerdir. Otellerde görev yapan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Yerel Turizm yapacak oteller (plaj, düğün-nişan organizasyonları vb etkinlikler dahil)  charter seferler ile kapalı otel turizmi yapamazlar ve karantina oteli olarak kullanılamazlar.
Son Güncelleme: 11.06.2021 17:27
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