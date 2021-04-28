Ülkenin dört bir yanından cenaze ateşleri yükseliyor

Pandeminin başlangıcından bu yana en ölümcül gününü yaşayan ülkede Covid-19 kaynaklı toplam ölümlerin sayısı 200 bini aştı. Ülkenin dört bir yanında yükselen cenaze ateşleri ise gerçek ölü sayısının daha fazla olduğuna işaret ediyor. Özellikle başkent Delhi’de krematoryumlar o kadar çok cesetle dolup taşıyor ki, halk parklarda ve yollarda topraklarda derme çatma cenaze ateşleri yakmak zorunda kalıyor. Ülkenin dört bir yanındaki krematoryumlarda, kederli akrabalar sevdiklerine cenaze töreni düzenlemek için 20 saate kadar beklemek zorunda kalıyor...

COVİD-19 KAYNAKLI TOPLAM ÖLÜMLERİN SAYISI 200 BİNİ AŞTI

Hindistan'da yeni tip corona virüs kaynaklı toplam ölüm sayısı, oksijen, tıbbi malzeme ve hastane personelindeki eksikliklerin rekor sayıda yeni enfeksiyonu artırmasıyla 200 bini geçti.

Ülkedeki ikinci Covid-19 dalgası, geçen hafta boyunca her gün en az 300 bin kişinin virüse yakalanmasına , sağlık tesislerini ve krematoryumları ezip geçerek uluslararası bir endişeye yol açtı.

GERÇEK ÖLÜ SAYISININ DAHA FAZLA OLDUĞUNA İNANILIYOR

Bununla birlikte, Hindistan’da son 24 saatte 362 bin 902 yeni vaka ve 3 bin 285 ölüm meydana geldi. En ölümcül günün yaşandığı ülkede toplam vaka sayısı 18 milyona yaklaştı, toplam ölü sayısı ise 201 bin 165’e ulaştı. Ancak, bilim insanları ülkedeki gerçek vaka ve ölüm sayısının 1,3 milyar nüfuslu ülkede çok daha fazla olduğuna inanıyor. Ülkedeki cenaze krizi ise bu durumun en büyük kanıtlarından biri olarak görülüyor.

17 milyon kişinin yaşadığı başkent Delhi’de krematoryumlar o kadar çok cesetle dolup taşıyor ki, halk caneze alanlarının dışındaki topraklarda derme çatma cenaze ateşleri yakıyor. Ülkenin dört bir yanındaki krematoryumlarda, kederli akrabalar sevdiklerine cenaze töreni düzenlemek için 20 saate kadar beklemek zorunda kalıyor.

"BU KADAR KORKUNÇ OLACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEDİK"

Delhi'de çekilen fotoğraflar, geçici bir krematoryuma dönüştürülen bir otoparkta yanan düzinelerce ateşten yükselen dumanı gösteriyor. Şehrin doğusundaki alanda günde yüzden fazla cenaze törenini koordine eden Jitender Singh Shanty, “Gün geçtikçe daha insan ölmeye devam ediyor. Daha fazla ceset alırsak yolda yakmak zorunda kalacağız. Krematoryumlarda neredeyse hiç yer kalmadı. Bu kadar korkunç sahneler göreceğimizi hiç düşünmemiştik” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, ülkede ölü sayısı arttıkça, bazı Hint şehirlerinde geceleri gökyüzü ateşlerden parlıyor. Bazı görüntülerde parklardaki ağaçların cenaze törenlerinde kullanılmak üzere kesildiği görülüyor. Hindustan Times, başkentteki Sarai Kale Han krematoryumuna 27 yeni cenaze töreni alanı inşa edildiğini ve yakındaki bir parka düzinelercesinin daha eklendiğini belirtti.

BAŞBAKAN MODİ'NİN PARTİSİ MİTİNG DÜZENLEMEYE DEVAM EDİYOR

Ancak, Covid-19 krizi nedeniyle ateş çemberinin içinde bulunan ülkede, Başbakan Narendra Modi’nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) üyeleri, belediye seçimleri öncesinde destek toplamak için siyasi mitingler düzenlemeye devam ediyor. Güney Telangana eyaletinin bazı bölgelerinde belediye seçimleri için kampanya yürütülüyor.

BJP Telangana resmi hesabı tarafından tweet atılan görüntüler, siyasi mitinglerde toplanan kalabalıkların çoğunun maske takmadığını veya sosyal mesafe kurallarına uymadığını gösteriyor. Durum oldukça tepki çekerken, uzmanlar ülkedeki kayıtsızlığın Hindistan’daki krizi daha da kötüleştirmesinden endişeleniyor.

FAUCİ: HİNDİSTAN'DAKİ DURUM KÜRESEL EŞİTSİZLİĞİN SONUCU

Diğer taraftan Beyaz Saray'ın baş tıp danışmanı ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, Hindistan'daki durumun küresel eşitsizliği vurguladığını söyledi. Fauci, "Küresel bir salgına yeterince yanıt vermenin tek yolu, küresel bir yanıt almaktır ve küresel bir yanıt, tüm dünyada eşitlik anlamına gelir. Ve bu maalesef başarılamayan bir şey. Çoğunlukla, tedavi veya önleme amacıyla olsun, sınırlı miktarda müdahalenin olduğu hastalıklarınız olduğunda, bu, nispeten zengin ülkeler veya daha yüksek gelire sahip ülkelerin daha fazla dikkat etmesi gereken bir şeydir” diyerek, zengin ülkeleri aşı ve tıbbi malzemeleri istiflemekle suçladı.

Enfeksiyon ve ölüm oranlarının katlanarak arttığı Hindistan’a pek çok ülke oksijen ve acil müdahale ekipmanları gönderdi. İngiltere’den yola çıkan ventilatör kasaları ve diğer oksijen cihazları, önceki gün Delhi havalimanına ulaştı. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden Hindistan’a milyonlarca doz AstraZeneca aşısı ihraç edeceklerini söyledi.

ÜLKELER SINIRLARINI HİNDİSTAN'A KAPATIYOR

Aynı zamanda birçok ülke de Hindistan'dan gelen yolculara sınırlarını kapatıyor. Bu ülkelere son olarak Belçika, İspanya ve Avustralya eklendi. Fiji'de ise meydana gelen Hint mutasyonu salgını ada ülkesinin bir yıl boyunca enfeksiyonlardan kaçınmasının ardından başkenti kilitlenmeye zorladı ve sağlık yetkilileri, vakaların artmasından endişelendiklerini açıkladı.