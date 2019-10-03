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‘Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları’ bu akşam

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin ziyaret ve toplantıların ilki bu akşam Lefke’de yapılacak.

03 Ekim 2019 Perşembe 09:04
‘Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları’ bu akşam

Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti, “Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları”nı başlatıyor.

Başbakan Ersin Tatar ve Bakanlar Kurulu üyeleri, toplantılar kapsamında, belirlenen bir program dahilinde her perşembe bölge ziyaretleri yapacak.

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabine üyeleriyle birlikte milletvekillerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek ziyaret ve toplantıların ilki bu akşam Lefke’de yapılacak.

“Ülkeye hizmet yolunda Lefkedeyiz” sloganı ile gerçekleştirilecek ziyaret ve toplantı, saat 19.00’da Lefke Atatürk Kültür Merkezi’ne yer alacak.

Hükümetin Lefke ile ilgili icraatlarının, gelecek projelerinin anlatılacağı toplantıda, Lefke halkı sorunlarını ve beklentilerini hükümet yetkililerine direkt iletme fırsatı bulacak.

“Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları”, 10 Ekim’de İskele’de, 17 Ekim’de de Güzelyurt bölgesinde yapılacak.

(BRT)

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Son Güncelleme: 03.10.2019 09:07
Anahtar Kelimeler:
HaberLefkeKıbrısTatarülke
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