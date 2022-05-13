Uluçam: “Tarım sektörü ülkenin en öncelikli sektörü olmalı”

Uluçam, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ürettikleri ile ülke ekonomilerine değer katan çiftçilerin gününü kutlayan Uluçam, tarımın, dünyada insanoğlunun var oluşu ile başladığını ve insanlık var olduğu müddetçe devam edecek bir uğraş olduğunu kaydederek, “Vazgeçilmesi imkânsızdır” dedi.

Birçok yazar veya düşünürün “tarım desteklenmemelidir” düşüncesine işaret eden Uluçam, dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgınının, gıdadan vazgeçilemeyeceğini gösterdiğini vurguladı.

Tarımın desteklenmesi, ülkelerin en öncelikli sektörü olması gerektiğini belirten Erkut Uluçam, hükümetlerin yıllık bütçelerini oluştururken, tarım sektörüne önem vermesi gerektiğini kaydetti.

“TARIMSAL ÜRETİM ŞART”

Tarımsal üretimin şart olduğuna dikkat çeken Uluçam, “Fakat şart demekle seçim meydanlarında köylüyü, tarımcıyı kendinize bayrak yapmakla da bu iş olmuyor. Onun için artık zamanı gelmiştir tarım sektörü bu ülkenin en öncelikli sektörü olmalıdır” dedi.

Ülkede tarım sektörü için kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli projelerin varlığından bahsedilemeyeceğini savunan Uluçam, “Hatta tarımsal arazileri inşaat sektörüne kaydırmak için hükümetlerin ne kadar hevesli olduklarını yakın zamanda ibretle izledik. Bu konuda zaman herkese ne kadar yanlış yaptığınızı gösterecektir” ifadelerini kullandı.

“TARIMSAL ARAZİLER YASAYLA KORUMA ALTINA ALINMALI”

Tarımsal arazilerin yasayla koruma altına alınması gerektiğini ifade eden Oda Başkanı Uluçam, şunları kaydetti:

“İthal tarımsal ürünler denetim altında olmalı, tüm desteklerin ve sübvanselerin günün şartlarına göre tekrar düzenlenerek, direkt üreticiye verilmesi sağlanmalı, üreticileri ve tüketicileri koruyan Hal Yasası tüm paydaşların katılımı ile düzenlenmeli, küçük tarımsal aile işletmeleri farklı destekleme politikaları ile mutlaka desteklenmeli ve ülkedeki tarımsal tekelleşmeye son verilmelidir.”

Kooperatifçiliğin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Erkut Uluçam, “Üreticilerin katılımı güçlü bir şekilde desteklenmeli, hem üreticilere girdi hem pazar hem de kredi sağlayan ve yılsonunda karı üreticileri ile paylaşan bir yapıya dönüştürülmesi sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin, gelecekte dünyanın ve tarımın en büyük problemi olacağına dikkat çeken Uluçam, bu konuda ciddi projelerin hükümetler ve sivil toplum örgütleri ile ortak geliştirilmesi ve uygulanması gerektiğini kaydetti.