Uluçay, Avrasya ülkeleri meclis başkanları toplantısı için Antalya'da...

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’nin Antalya ilinde 8-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan üçüncü Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları toplantısına katılmak amacıyla adadan ayrıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, yYarın açılışı yapılacak olan Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları toplantısının ana gündemini “Avrasya’da güvenlik ve istikrarın sağlanması” başlığının oluşturması bekleniyor.

Uluçay’ın toplantı kapsamında çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

Eşi Rana Uluçay ile birlikte Antalya’ya giden Başkan Uluçay’ın heyetinde Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir, Protokol Görevlisi Batu Beyit ve Basın Görevlisi Burhan Canbaz yer alıyor.