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Uluçay, Başsavcı Sarper Altıncık’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başsavcı Sarper Altıncık’ı kabul etti.

18 Haziran 2020 Perşembe 17:17
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Uluçay, Başsavcı Sarper Altıncık’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başsavcı Sarper Altıncık’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde söz alan Başsavcı Altıncık, göreve seçilmesinin ardından Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etmek istediğini dile getirdi ve Meclis’in hukuk danışmanı konumunda olarak görevini en iyi şekilde yapmak istediğini belirtti.

Meclis Başkanı Uluçay da kabuldeki konuşmasında, yeni görevinden dolayı Altıncık’ı kutlayarak, Meclis’in yasama faaliyetlerinde Başsavcılık kurumumun en yakın çalıştığı kurumlardan biri olduğunu kaydetti.

Gerek komite çalışmaları gerekse Genel Kurul çalışmalarında Başsavcılığın katkıları ile yol aldıklarını ifade eden Uluçay, her zaman işbirliği içerisinde olduklarını vurguladı.

Sarper Altıncık ile daha önceki görevleri boyunca yakın çalışma imkanı bulduğunu ve kendisini iyi tanıdığını dile getiren Uluçay, görev süresi boyunca kendisi ile her zaman uyum içerisinde çalışacağına olan inancının tam olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Teberrüken UluçaySarper Altıncık
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