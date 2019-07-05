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Uluçay Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulunu Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Dr. Adil Özyılkan başkanlığındaki Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulunu kabul etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:53
Uluçay Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulunu Kabul Etti

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan  Adil Özyılkan,  30 yılı aşkın bir geçmişi olan derneğin bugüne kadar çok aktif çalışmalar yürütmediğini ancak hastanenin her geçen gün gelişip büyümesi nedeniyle ihtiyaçların karşılanması adına yeni dönemde çalışmaları daha etkin bir şekilde yapma kararı aldıklarını söyledi.

Bugün, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin kalıbına sığamayacak şekilde büyüdüğüne ve bir çok branşta vatandaşa önemli hizmetler sunduğuna dikkati çeken  Özyılkan, devletin hastane için yaptığı katkıların yanında kendilerinin de dernek olarak bu büyümeyi karşılayacak katkılara yardımcı olmak arzusunda olduklarını belirtti.

Önlerindeki en büyük hedefin hastane bünyesinde kalp merkezi kurulmasına destek sağlamak olduğuna işaret eden Özyılkan, bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin katkısını organize etmek için uğraş vereceklerini ifade etti.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, sağlık çalışanlarının ülkede büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirdiğini belirterek, zaman zaman bazı eksiklikler hissedilse de oldukça iyi bir seviyede hizmetler verildiğini vurguladı.

Derneğin, devletin yaptığı katkıların yanında,  çalışmalar yaparak çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyleyen Uluçay, yapılan çalışmaların tümünün vatandaşın daha kaliteli sağlık hizmeti alması için olduğunu vurguladı.

Uluçay, hastaneye kalp merkezi oluşturulması ve diğer ihtiyaçların giderilmesi için ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını belirterek, yapılacak çalışmalarla el ele birlikte dayanışma göstererek istenilen başarıyı kısa zamanda yakalayacaklarına inandığını söyledi.

Ülke insanının bu tür organizasyonlar için gerekli hassasiyeti her zaman gösterdiğine inandığını ifade eden Uluçay, Dernek üyelerine ve tüm sağlık çalışanlarına başarı diledi.

Kabulde, Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir de hazır bulundu.

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