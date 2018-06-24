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Uluçay: "Halkımızın doğru tercihleri yapacağını düşünüyorum"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, oyunu Gazimağusa Namık Kemal Lisesi’ndeki 30 numaraları sandıkta, eşi Rana Uluçay ile birlikte kullandı.

24 Haziran 2018 Pazar 13:14
Uluçay: "Halkımızın doğru tercihleri yapacağını düşünüyorum"

Yılmaz Yakar

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, seçimlerin demokrasinin temeli olduğunu vurgulayarak, yerel seçimlerde yerel yönetimlerin icraatlarının değerlendirildiğini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, oyunu Gazimağusa Namık Kemal Lisesi’ndeki 30 numaraları sandıkta, eşi Rana Uluçay ile birlikte kullandı.

Meclis Başkanı Uluçay, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin önemine değinerek, halkın bunu içselleştirdiğini belirtti ve “Halkımız doğru tercihleri yapacağını düşünüyorum” dedi.

“Halkımızın yeni dönemde en iyi hizmetleri alabilmek için; ona göre seçim yapacağını düşünüyorum” diyen Uluçay, yerel yönetimlerin sürdürülebilir mali yapıya kavuşturulması ve rasyonel hizmetler vermesinin önemine değindi.

Uluçay, seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

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