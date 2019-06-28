Uluçay, Polis Genel Müdürü Manavoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti

Meclis Başkanı Teberüken Uluçay, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na, Polis Genel Müdür II. Yardımcısı HüseyinYeşildağlı, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soydan, PGM Özel K. Md. M/Mv. Ahmet Soyer eşlik etti.

MANAVOĞLU

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu konuşmasında, polis örgütünün 55’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Polis örgütünün halkın huzur ve güven içerisinde yaşaması için haftanın yedi günü 24 saat hizmet veren bir kuruluş olduğunu dile getiren Manavoğlu, ayrıca itfaiyenin polis örgütüne bağlı olmasının nedeninin de yangınları önleme mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

Manavoğlu, polis örgütünün personel ve araç gereç eksikliklerinin var olduğun fakat örgüt olarak bu eksikliklerin arkasına sığınmadan, görevlerini eksiksiz yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Polisin görevini yaparken yetkilerini yasalardan aldığına dikkat çeken Manavoğlu, yasaların vermediği yetkileri polisin kullanamayacağını söyledi. Manavoğlu, “Özellikle organize suçlarla ilgili hazırladığımız yasa tasarıları vardır. Bir kısım da Meclis’te olan yasalarımız vardır. Bilişim suçlarıyla ilgili hiçbir yasa yoktur. Bu yasaların biran önce yasallaşıp, hayata geçirilmesi ve polis örgütünün elini daha güçlendirmek ve suçların önlenmesinde büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Manavoğlu, Meclis Başkanı Teberüken Uluçay’a kendilerini kabul ettiği için de ayrıca teşekkür etti.