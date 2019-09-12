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Uluçay: Tek tesellimiz can kaybı yaşanmamış olmasıdır

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Çatalköy’deki patlama ile ilgili açıklama yaptı…

12 Eylül 2019 Perşembe 20:21
Uluçay: Tek tesellimiz can kaybı yaşanmamış olmasıdır

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, dün akşam Çatalköy yakınlarda yaşanan talihsiz olayın herkesi üzdüğünü ve endişelendirdiğini ifade ederek,” Tek tesellimiz can kaybı yaşanmamış olmasıdır” dedi.

Uluçay, patlamayla ilgili yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

 “Yaşanan olayla ilgili teknik incelemelerin süratle yapılması, bu ve benzeri olayların yaşanmaması için gerekli derslerin çıkarılarak önlemlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Makamlarımızın sorumluluk bilinci ve ivedilikle gereken adımları atacağı hususunda tereddüdüm yoktur.

Alınacak tedbirler çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi olarak üstüme düşen bir görev olması halinde bu konuda süratle ve kararlıkla hareket edeceğimizin bilinmesini isterim.

Halkımıza geçmiş olsun diler, bölgede gerekli çalışmaları yürüten sivil, polis ve askeri personele teşekkürlerimi sunarım.  “

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