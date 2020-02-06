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Uluçay, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan’ı kabul etti

Meclisi Başkanı Uluçay, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan’ı kabul ederek görüştü.

06 Şubat 2020 Perşembe 15:27
Uluçay, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan’ı kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC’de temaslarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de yer aldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, Kıbrıs davasının Milli Görüş Hareketi olarak Necmettin Erbakan’dan kendilerine kalan bir miras olduğunu söyledi.

“Kıbrıs bizim olmazsa olmazımızdır” diyen Erbakan, partisinin olağan kongresi sonrası ilk yurtdışı ziyareti KKTC’ye gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kıbrıs’ın stratejik öneminin büyük olduğunu belirten Erbakan, son yıllarda bu öneme Doğu Akdeniz’de yaşanan doğalgaz rezervlerinin de eklendiğini belirtti.

Erbakan: “Ancak bütün bunların ötesinde bizim için manevi olarak Kıbrıs’ın önemi büyüktür. Bize ecdadımızın ve şehitlerimizin emanetidir. Bu sebeple bu ziyareti çok önemsiyoruz” dedi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Türkiye’de yaşanan çığ felaketi ve havaalanında yaşanan kaza sonrası hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Uluçay, Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alması için yıllardan beridir bir mücadele verdiğini söyleyerek bu mücadeleyi de Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüklerini belirtti.

Siyasi eşitlik temelinde yıllardan beri müzakerelerin sürdüğüne işaret eden Uluçay, bu müzakerelerde de Türk tarafının konuya hep olumlu yaklaşarak bir an önce çözümün olması için çaba gösterdiğini anımsattı.

Kıbrıs adasının etrafında bulunan rezervlerin insanların gelecekti ekonomilerine dönük refah sağlamasını öngördüklerini ve bu nedenle bu çalışmaların ortak yapılması hususunda çağrılar yaptıklarına işaret eden Uluçay, sundukları tekliflerin Birleşmiş Milletler tarafından da kabul gördüğünü ifade etti.

Uluçay, ziyaret nedeniyle teşekkür ederken, yeni kurulan partiye de siyasi yaşamında başarılar diledi.

Anahtar Kelimeler:
Uluçay
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