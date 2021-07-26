Uluçkan: Aşı Sadece Bireysel Bir Sorumluluk Değil, Toplumu Korumak İçin de Gereklidir

GÜNDEM KIBRIS

Çalışmalarına İsviçre’de devam eden İmmünolojik Hastalık Araştırma Uzmanı ve İlaç Tasarım Sorumlusu Kıbrıslı Türk Doktor Özge Uluçkan, katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Aşıların etkileri üzerinde açıklamalarda bulunan Uluçkan, “Neden aşılanıyoruz? Bir kere aşılar hayat kurtarır. Bunun örneklerini çok gördük. Aşılamanın amacı insanı hastalığa karşı korumaktır. Aşılama ile vücut virüse karşı savaşır. Aşılar ne kadar etkili olursa, virüs o kadar az bulaşır. Covid-19 aşıları ilk çıktığında insanları ölümlere karşı ve hastaneye yatmaya karşı korusun diye çıkmıştı. Bu pandemiden çıkmak için elimizde çok güzel aşılar var. Etkinlikleri çok yüksek aşılarımız var. Gerçek hayatta yüzde 99 üzerinde bir koruyuculuk sağlıyor” dedi.

Sinovac aşıları üzerinde yapılan tartışmaları da yorumlayan Uluçkan, “Sinovac aşısı üzerinde hala veri eksikliği var. Bu veriler ülkelerin raporlarında var. Sinovac yapan ülkelerin verileri aktardığı sitelerinde bu veriler yok. Etkinliğin yüzdeliğini de bilemiyoruz. O yüzden bu konuda fazla yorum yapamıyoruz. Bilimsel olmaz. Bilimle hareket edelim. Elimizde olan bilimsel verilerle değerlendirmeler yapalım. Hiç kimse ben aşılıyım diye maskesini indirmesin. Herkes maskesini taksın ve kendisi ile birlikte etrafındakileri korusun. Aşı olmak sadece bireysel bir sorumluluk değildir, toplumumuzu da korumak için gereklidir. Çevremizde çok hastalarımız var. Bu insanların hala ne kadar antikor yarattıklarını bilmiyoruz. Bu insanlar aşılansa bile, belki de tam olarak korunamaz. O insanları da korumalıyız. O yüzden mutlaka insanlar aşılansın” dedi.