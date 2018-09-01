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Uluslararası Barış Günü’nde Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Örgütlerden Çözüm İçin Birlik Çağrısı...

Bazı Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum sendikalar, 1 Eylül Uluslararası Barış Günü vesilesiyle yaptığı ortak açıklamada, adada çözüm bulunması için birlik olma çağrısı yaptı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:19
Uluslararası Barış Günü’nde Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Örgütlerden Çözüm İçin Birlik Çağrısı...

Güney Kıbrıs’tan Tüm Kıbrıs İşçi Federasyonu (PEO), KKTC’den Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası(KTOEÖS), KOOP-SEN, DAÜ-SEN ve Belediye Emekçileri Sendikası(BES) adına okunan ortak açıklamaya, iki kesimden toplan 86 örgüt de destek verdi.

Türkçe ve Rumca okunan ortak açıklamada, 1 Eylül’ün barışçıl bir dünya için emekçilerin mücadele günü olduğu belirtildi.

“1 Eylül vesilesiyle dünya emekçilerinin hakları için, eşitsizliklerin ve sömürünün olmayacağı daha iyi bir dünyayı inşa etmek için verdikleri mücadeleleri desteklediğimizi ve kendileriyle dayanışma içerisinde olduğumuzu dile getiriyoruz” denildi.

Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olarak, müzakerelerin en son İsviçre’de kesintiye uğradığı yerden yeniden başlanması gerektiği belirtilen açıklamada, “Ortak vatanımızın geleceği için bu kez bu çabanın başarıya ulaşması gerektiğini inancındayız. Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi olanakları boğucu bir şekilde daralmaktadır” ifadelerine yer verildi.

LİDERLERE ÇAĞRI

Yeni çabanın mümkün olan “en kitlesel katılımla kararlı bir şekilde desteklenmesi” gerektiği ifade edilen açıklamada, “Bugün bir kez daha iki lidere, karşılıklı suçlamalardan kaçınmaları ve tüm Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edecek ilkeli bir çözüm için karşılıklı iyi niyet ve kararlılıkla çalışmaları çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Siyasi eşitlik, tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası kimliği içeren, iki toplum haklarına saygılı, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona bağlı oldukları belirtildi.

GENİŞ KATILIMLI MİTİNG… 

Açıklamada, sendikaların Eylül’ün sonu veya Ekim başında geniş katılımlı bir miting ve konferans öngördüğü belirtildi.

PEO

PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis, 1 Eylül Uluslararası Barış Günü’nün bu yıl, Kıbrıs konusunda bazı gelişmelerin beklendiğinden ayrı bir önemi olduğunu söyledi. 

“EN KİTLESEL ETKİNLİKLERDEN BİRİ” OLMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Kiritsis, miting için başlatılan çalışmaların, “bugüne kadar gerçekleştirilen en kitlesel mitinglerden biri” olması yönünde olduğunu, mitingin, çözüm isteyenlerin sesini daha da duyulur kılmak için olduğunu kaydetti.

“LİDERLERİN ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARACAĞI BİR PLANA HALK DESTEK VERECEK”

Kıbrıslı Rumların, ortaya çıkacak bir çözüm planını destekleme olasılığının sorulması üzerine Kiritsis, “liderlerin anlaşmaya varması halinde Kıbrıs halkının çoğunluğunun varılan anlaşmaya destek vereceğine” inandığını, yani büyük oranda liderlerin ne yapacağına bağlı olduğunu söyledi.

DEV-İŞ: “KRİZ KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜNÜN SONUCU”

“Ekonomik kriz ve Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü altındaki sendikal çalışmalarla” ilgili bir soru üzerine DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek, bazı sendikaların oluşturduğu Sendikal Platform tarafından düzenlenen çalıştayda, ekonomik krizin, Türk Lirasının değer kaybı ve Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün bir sonucu olduğunu, bu durumun Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması için mücadelenin yükseltilmesi gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini savundu.

PERŞEMBE GÜNÜ YÜRÜYÜŞ DÜZENLENİYOR

Çalıştay sonucunu 4 Eylül Salı günü Başbakana vereceklerini, 6 Eylül Perşembe de bu kapsamda geniş çaplı bir yürüyüş düzenleyeceklerini söyleyen Felek, mesajlarının “Kıbrıs sorununun federal çatı altında çözülmesi ve Kuzeydeki sermaye yapısının bu bedeli ödemesi” olacağını ifade etti.

KTOEÖS: “KRİZ KIBRISLI TÜRKLERİN KENDİ KENDİSİNİ YÖNETEMEMESİ KAYNAKLI” 

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ise, “yaşanan krizin de Kıbrıs Türklerinin kendi kendisini yönetememesi kaynaklı olduğunu” söyledi.

Kıbrıslı Türklerin kendi kendisini yönetmesi temalı geçmişte de büyük mitinler düzenlendiğini anımsatan Eylem, Kıbrıslı Türklerin çözüm ve barışın tek çare olduğunu kavramış durumda olduğunu söyledi.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ÖLENLER İÇİN İNŞA EDİLEN ANITA ZİYARET

Örgüt temsilcileri basın açıklamasının ardından, İkinci Dünya Savaşında yaşamını yitirenler için yapılan “Kıbrıslılar Anıtına” çelenk koydu.

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Uluslararası Barış GünüBarış örgütleriBirlik çağrısıGündemKıbrıs
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