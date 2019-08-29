Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) kurumlar ve derneklerle birlikte organize ettiği 13’üncü Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali dün akşam kortej yürüyüşü, açılış konuşmaları, konser ve gösterilerle başladı.

LTB’nin Lefkoşa’da halk dansları alanında faaliyet gösteren 7 dernek ve Gençlik Dairesi’yle iş birliğiyle düzenlediği ve Pazar günü tamamlanacak festivale, Türkiye, Polonya, Macaristan ve Meksika’dan da konuk ekipler katılıyor.

Lefkoşa Otobüs Terminali’nde bir araya gelen ekipler, buradan Çağlayan Parkı’na kortej yürüyüşü gerçekleştirerek festivalin açılışını yaptı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Çağlayan Parkı’nda başlayan etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Milletvekili Zeki Çeler, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bürokratlar, LTB Meclis üyeleri, bazı bölge muhtarları, kurum temsilcileri ve halk katıldı.

Festival Komitesi adına konuşan Gençlik Merkezi Birliği Başkanı Mustafa Özgü, tatlı rekabet içindeki derneklerin bir birliktelik göstererek destek veren kurumların katkılarıyla düzenlediği festivalin güzelliğine vurgu yaptı. Özgü, bu organizasyonun büyük bir emeğin ve uğraşın sonunda meydana geldiğini hatırlatarak, gençlerin günlerce alın teri dökerek ortaya çok güzel şeyler çıkardığını belirtti.

Bu yıl ilk kez bir tema oluştuğunu, 2 İnsan-2 Kapı şiarı ile gençlere Türkan ve Kamran Aziz’i anlatabildiklerini, birçok gencin yerini dahi bilmediği Mağusa ve Baf kapılarını da bu sayede öğrendiğini aktaran Özgü, festivalin özellikle Mağusa Kapısı’nın açılmasına öncülük edebileceğini sözlerine ekledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında hem festivalin kültürel önemine işaret etti, hem de 2 Kapı-2 İnsan teması çerçevesinde önemli vurgulamalarda bulundu.

Başkan Harmancı, 7 derneğin büyük emekler harcayarak festivali düzenlediğini, bu uğraşların nice 13 yıllara vesile olacağını belirterek, LTB’nin geçirdiği kötü günlerin ardından 3 yıl ara verilen festivali 2016’da yeniden başlattıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“2014 yılında Lefkoşa’nın karşılaştığı tek olumsuzluk ekonomik zorluğu veya batması değildi. Lefkoşalılarda moral motivasyon da bitmişti ve neredeyse ruhumuzu kaybediyorduk. ‘Belediye bir maaş ödemesi yapsın, bir de çöp toplasın yeter’ diyorlardır. Ancak biz sizlere inandık ve şimdi öncelikli olarak hangi altyapı çalışmasını yapacağımızı, hangi iş ekipmanlarımızı önce yenileyeceğiz, hangi kültür sanat festivalini öne alacağımızı düşünür noktaya geldik”

Festivalin artık bir felsefeye dayalı olacağını söyleyen ve bu kapsamda 2 İnsan-2 Kapı temasının önemine vurgu yapan Başkan Harmancı, Türkan ve Kamran Aziz’in toplum için neden önemli olduğunu verdiği örneklerle aktardı.

3 yıl önce Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ile Mağusa ve Baf Kapılarının açılması yönünde ortak karar aldıklarını belirten Başkan Harmancı, bu kapıların açılmasını istemelerini bazı kişilerin “şımarık bir istek” gibi aldıklarını fakat bunun şımarık bir istek olmadığı ve istatistiki rakamlara bakıldığında geçiş noktalarındaki ciddi yoğunluğun çok net bir şekilde ortada olduğunu, talebi karşılayamayacak durumda bulunulduğunu vurguladı.

Bu süreçte kendilerine konuyu getirdikleri andan itibaren sahip çıkan ve destek veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür eden Başkan Harmancı, Kıbrıs Rum liderliğine de bir çağrıda bulunarak, Lefkoşa’nın seçilmiş iki belediye başkanının taleplerine kulak vermesini, Mağusa ve Baf kapılarını diğer kapıların kölesi ve tutsağı yapmamasını istedi.

13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali renkli programıyla izlemeye gelenleri keyiflendirdi. Gecede ilk olarak LBO konser verdi, ardından sahne alan LTB Engelsiz Dans Okulu öğrencileri Eğitmenleri Umut Öksüz ve Ayşe Kişmir’in eşliğinde gösterdikleri performanslar ile ayakta alkışlandı.

Gecede yerli gruplardan HASDER, Gençlik Merkezi, FOLKDER, FOGEM, ASD, GÖÇTAŞ ve TUFAD yanında misafir ülkeler Meksika, Polonya, Macaristan ve Türkiye’nin halk dansları ekipleri kültürlerini yansıtan dansları ile geceye renk kattı.

13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nde bu akşam saat 21.00’de Çağlayan Parkı’nda sahne gösterileri yer alacak. Gösterilerde GÖÇTAŞ, HASDER, ASD yanında Macaristan, Polonya, Türkiye ve Meksika’nın halk dansları ekipleri sahne alacak.

Festivalde yarın saat 16.00’da yine Çağlayan Parkı’nda Lefkoşa Çocuk ve Gençlik Şenliği kapsamında Radyo Juke’un DJ performansları ve Grup Rast Konseri yer alacak. Saat 21.00’de ise Ortaköy Sancaktar Kalebey Parkı’nda FOGEM, Gençlik Merkezi ve misafir ülke ekipleri sahne alacak.

Öte yandan festival nedeni ile ülkede bulunan misafir ülke ekipleri ve yerli halk dansları grupları bugün Lefkoşa Türk Belediyesi’ne gelerek Başkan Mehmet Harmancı ile bir araya geldi. Başkan Harmancı festivalde yer alan ekipleri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kabul sonunda Başkan Harmancı’yı her ülke kendi kültürünü yansıtan hediyeler takdim ederken, LTB’den de tüm ekiplere festival plaketi sunuldu.

TAK/EMT