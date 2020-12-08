“Umarım muhalefete uzattığımız el havada kalmaz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Demokrat Parti (DP)- Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti Protokolü imzalandı.

Protokole, Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törende UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı imza koydu. Protokolün imzalanması öncesinde üç parti başkanı kısa birer konuşma yaptı. Ardından da hazırlanan protokol UBP Başkan Vekili Ersan Saner tarafından okundu.

ARIKLI: “UMARIM MUHALEFETE UZATTIĞIMIZ EL HAVADA KALMAZ”

Ataoğlu’ndan sonra söz alan Yeni Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, tüm hükümet modeli alternatiflerinin denenmesinin ardından üzerinde mutabakat kalınan üçlü koalisyonla ülkedeki hükümet boşluğunun ortadan kaldırılmış olacağını söyledi.

Arıklı, ‘’Bütün hükümet modelleri denendi çünkü akla gelen her türlü kombinasyon diğer siyasi partiler tarafından defalarca ve günlerce konuşuldu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner ilk turda uzun uzun gerekli temasları yaptılar ama hiç birinden netice alınamayınca mecburi olarak kurulması söz konusu olan üçlü koalisyona gelindi’’ dedi.

Üçlü koalisyonun alternatifinin erken seçim olduğuna işaret eden Arıklı, muhalefet partilerine işbirliği çağrısında bulundu:

‘‘Bu hükümete onların da destek vermesi gerekli olduğunu söylüyorum çünkü ülkedeki gerek sağlık gerekse ekonomik krizin içinde çıkmanın yolu birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir… Protokolde CTP’nin diğer siyasi partilere önerdiği 7 ilkenin tamamı burada var. Gelin görün bu protokolü birlikte uygulayalım, bize yardımcı olun. El birliği ile mecliste milli mutabakat sağlayarak ülkeyi bu içinde bulunduğu dar boğazdan birlikte kurtaralım. Muhalefete bu şekilde elimizi uzatıyoruz umarım sıkarlar, uzattığımız el havada kalmaz.’’