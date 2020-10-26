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Ünal Üstel: "Ant içtim bu seçimi ben kazanacağım"

UBP Milletvekili Ünal Üstel, UBP Genel Başkanlığı için 'ant içtiğini' söyledi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 11:14
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Ünal Üstel: "Ant içtim bu seçimi ben kazanacağım"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili ve Genel Başkan adayı Dt. Ünal Üstel Kanal T’de Serhat İncirli’nin konuğu oldu ve neden genel başkanlığa aday olduğunu anlattı.

Üstel, geçmişte de genel başkanlığa aday olduğunu ve Hüseyin Özgürgün ve Ersin Tatar’ın ardından 3. geldiğini hatırlatarak sıranın artık kendisine geldiğini söyledi.

Ünal Üstel, partinin ağabeyi olarak Liderimiz Rauf Denktaş’tan Dr. Derviş Eroğlu’na kadar deneyimli isimlerle çalıştığını hatırlattı. Onlardan edindiği tecrübe ve UBP’lilerin yoğun desteğiyle aday olmaya karar verdiğini, partiyi derleyip toparlayacak ve tek başına iktidara taşıyacak ismin de kendisi olduğunu ifade etti.

UBP tabanı ve üyelerine güveninin tam olduğunu ve onlara söz verdiğini ifade eden Üstel, ‘and içitim bu seçimi ben kazanacağım’ dedi.

Üstel, kurultaydan sonrayeni bir seçimi ülkenin kaldıramayacağını genel başkanlığa seçilmesi halinde de ilk önceliğinin ekonomik sorunları çözmek olacağını kaydetti. Ülke sorunlarına biran önce odaklanabilmek için geniş tabanlı bir hükümetin daha verimli çalışacağına inandığını ifade eden Üstel, bütün siyasi parti başkanlarıyla yeni hükümet için görüşmeler yapacağını söyledi.

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