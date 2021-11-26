Ünal Üstel: Yaptıklarımız ortadadır

ÖZEL HABER

Sağlık Eski Bakanı Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Ünal Üstel hakkında, “Bakanlıktan gideceği belliydi, ona rağmen herkese mavi boncuk dağıttı, bütün işleri bana bıraktı” yönündeki söylemine yanıt veren Üstel, “Biz önümüzde ne varsa onların üstüne kat kat koyarak gittik. Hiç kimse bizim arkamızdan bunu diyemez. Hangi platform olursa olsun bunu konuşmaya hazırım. Yaptıklarımız ortadadır. Ülke içerisinde ekonomik çarkları çevirme ve hiçbir şekilde kapatma gündeme getirmeden bütün işlerimizi yaptık ve hiçbir işimizi yarım bırakmadık. Her zaman telefonumuz açıktır. İsteyen bakan arkadaşımız ve müsteşar arkadaşımız da bizleri arayabilir. Yardıma her zaman hazırız” dedi.