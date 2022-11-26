Ünal Üstel: Yerelde büyüyoruz, genelde güçleniyoruz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 25 Arılık’ta gerçekleşecek olan yerel seçim öncesinde bölge ziyaretlerine devam ediyor…

Erenköy ve Karpaz’a ziyarette bulunan Üstel, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Üstel, Erenköy-Karpaz bölgesinin turizm çekim merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Üstel’in açıklamasının devamı şu şekilde:

“Gerçekleştirdiğimiz yeni reformla, güçlenen belediyeleri ile güçlü bir geleceğe emin adımlarla ilerliyorlar… Yerelde büyüyoruz, genelde güçleniyoruz. Durmak yok… Hizmete devam. Büyük reformlara imza atmaya devam…”